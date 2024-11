Club Brugge pakt punt in Champions League op bezoek bij Celtic

Club Brugge heeft woensdagavond een 1-1-gelijkspel behaald tegen Celtic op de vijfde speeldag van de competitiefase van de Champions League. Blauw-zwart kreeg, net als tegen Aston Villa op de vorige speeldag, zijn doelpunt cadeau na een onvoorstelbare blunder van de tegenstander. In de stand behoudt Club zijn plaats bij de eerste 24 en zo ook uitzicht op de volgende ronde.

Club Brugge speelde in het imposante Celtic Park een uitstekende eerste helft. De Belgische landskampioen begon enthousiast en stak als eerste de neus aan het venster met schoten van Ferran Jutgla en Andreas Skov Olsen. Dankzij een onvoorstelbare blunder van Celtic-verdediger Cameron Carter-Vickers (26.) mocht blauw-zwart ook met een verdiende voorsprong de rust in. De Amerikaan keek niet op bij het achteruitspelen en trapte de bal zomaar in eigen doel. Club, dat tegen Aston Villa ook op voorsprong kwam dankzij een ongelooflijke flater van de tegenstander, nam het geschenk in dank aan.

Meteen na de pauze maakte de opgerukte Maxim De Cuyper er ei zo na 0-2 van, maar voormalig Anderlecht-doelman Kasper Schmeichel voorkwam de treffer met een geweldige redding. De thuisploeg beantwoordde de Brugse dreiging met een harde knal van Reo Hatate, die maar net naast het doel van Mignolet zoefde, en kwam rond het uur op gelijke hoogte dankzij een flits van Daizen Maeda (60.). De Japanner maakte zich los van Joaquin Seys en krulde het leer perfect naar de verste hoek.

Club Brugge leek zijn voorsprong meteen te herstellen, maar de treffer van Jutgla geraakte niet door de controle van de VAR, die buitenspel had gezien. Blauw-zwart moest in het slot nog stevig aan de bak om het gelijkspel vast te houden, maar kraakte niet onder de druk van de thuisploeg en boekte zijn zevende punt op het Kampioenenbal. In de stand is het 22e.