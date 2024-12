OPINIE – Crevits en Depraetere gaan zij aan zij vechten voor meer middelen voor West-Vlaanderen

‘File op E403 ter hoogte van Lichtervelde. Kwartier vertraging, denk ik.’ Het was een bijzonder berichtje, bijna symbolisch. Samen met de Vlaams minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd moesten we dus even bij onze Roeselaarse kerstboom wachten op de minister van Binnenland, Steden- en Plattelandsbeleid, Samenleven, Integratie en Inburgering, Bestuurszaken, Sociale Economie en Zeevisserij.

Want ja hoor, deze krant zorgde voor een bijzondere primeur: Hilde Crevits en Melissa Depraetere gingen voor hun allereerste dubbelinterview samen rond onze feesttafel zitten. De twee West-Vlaamse stemmenkampioenen van 2024 blikken bij ons terug en kijken vooruit… maar die boeiende babbel begon dus een kwartiertje later dan gepland. Met dank aan de E403, die wel een ideale ijsbreker bleek.

De oververzadigde autostrade mogen we toch een symbool noemen: dat dossier toont hoe zwaar onze provincie politiek maar weegt. Vele jaren lang hebben ondernemers en politici hier tevergeefs gepleit voor een derde rijstrook. Studie na studie wees op de noodzaak, opstopping na opstopping haalt het nieuws… maar de centen gingen naar andere provincies. De E403 toont hoe de geldstromen van de overheid veel te weinig West-Vlaanderen bereiken.

“De E403 toont hoe de geldstromen van de overheid veel te weinig West-Vlaanderen bereiken”

In aanloop naar de nationale verkiezingen bevestigde élke lijsttrekker dit probleem in onze krant: wij krijgen te weinig, Antwerpen te veel. En ook: we hebben niet genoeg ministers, vonden álle partijen. Na 9 juni moest dat beter…

En kijk: daarna verdubbelde ons minister-aantal. Hilde Crevits (CD&V) werd opnieuw viceminister-president in de Vlaamse regering en daar kreeg Melissa Depraetere (Vooruit) diezelfde titel. Ze kregen er zowaar een derde rijstrook voor de E403 in hun regeerakkoord. Dat zeiden ze nog eens preus aan onze feesttafel, al vloekte minister Crevits wel dat bevoegde minister De Ridder (uit Antwerpen) eerst 600 dagen wou uittrekken voor nog een studie. Onze West-Vlamingen gaan dat symbolisch stukje asfalt ongetwijfeld gauw nog eens op de regeringstafel gooien…

Want dat hebben beide toppolitica bij ons duidelijk gemaakt: ze gaan zij aan zij vechten voor meer middelen. De twee hebben zelfs al een naam: Het West-Vlaams Front. Heel benieuwd wat we daar in 2025 van mogen verwachten…