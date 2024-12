Derde rijstrook E403 nog niet voor meteen: voorbereidende studie ten vroegste eind 2026 klaar

Te pas en te onpas staat er op de E403 tussen Roeselare en Brugge file en zijn er verschillende problemen en verkeersongevallen, zoals maandag 9 december. Al jarenlang vormen de vier rijstroken een kritiek punt in het West-Vlaamse snelwegennetwerk. Pas begin 2025 wordt beslist wie de studie over een mogelijke derde rijstrook mag uitvoeren. Die zal een kleine twee jaar in beslag nemen, dus ten vroegste begin 2027 kan er beslist worden over de toekomst van de E403. Een derde rijstrook, waar Voka West-Vlaanderen al jarenlang voorstander van is, zit er niet direct in.

Er is niet onmiddellijk beterschap op komst voor de verkeerssituatie op de E403 tussen Roeselare en Brugge. Al jarenlang vormt de snelweg tussen Brugge en Roeselare met in beide rijrichtingen slechts twee rijstroken een heikel punt. En dat terwijl de snelweg volgens VOKA West-Vlaanderen net van groot belang is voor de West-Vlaamse economie en ondernemers. Op regelmatige basis gebeuren er verkeersongevallen en ontstaan er kilometerslange files met grote vertragingen tot gevolg. Zo gebeurde er maandagochtend 9 december tussen Lichtervelde en Torhout in beide richtingen een ongeval.

In 2023 sprak voormalig minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) al van een onderzoek naar de haalbaarheid van een derde rijstrook op de E403 tussen Brugge en Roeselare. Ook in het regeerakkoord van de Vlaams regering was er sprake van ‘een gerichte keuzes, zo ook in het dossier van de E403’. Voor die keuzes wil men zich baseren op een uitgebreide studieopdracht, klinkt het bij het kabinet van nieuw minister van Mobiliteit, Zuhal Demir (N-VA).

“We kunnen pas begin 2025 bekend maken wie de studieopdracht over de derde rijstrook heeft binnengehaald”

Die studie zal hoogstwaarschijnlijk pas begin 2025 uit de startblokken schieten. “De gunningsprocedure ervan is nu nog lopende. We moeten voor iedere studie de juiste stappen, zoals gunning en stand still periode doorlopen. Pas daarna kunnen we bekend maken wie die opdracht heeft binnen gehaald”, zegt Eveline Vandecaetsbeek, woordvoerder van Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV).

Tweedelige studie

De studie zal bestaan uit twee grote delen. Enerzijds focust men op het hele traject, waar er op vandaag twee rijstroken zijn. Dat is vanaf de op- en afrit Roeselare-Izegem tot aan de op- en afrit Chartreuse op N31 in Brugge.

“Er wordt een grondige inventarisatie gedaan van de huidige infrastructuur langs de E403”

“Zo wordt er een grondige inventarisatie gedaan van de huidige infrastructuur: alle bruggen, op- en afritten en beschikbare breedtes zullen in kaart gebracht worden. Er zal ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld worden en men zal het verkeersveiligheidseffect beoordelen van dit traject om na te gaan of er quick wins mogelijk zijn voor op korte termijn”, legt Vandecaetsbeek uit.

Daarnaast zal er ook een uitvoeringsdossier opgemaakt worden over de verkeerssituatie tussen de op- en afrit Chartreuse op de N31 in Brugge en het knooppunt E40 op de E403. “Dat wil zeggen dat er een omgevingsdossier, grondverwervingsplannen en een aanbestedingsdossier met technische ontwerpplannen voor die zone zullen opgemaakt worden”, besluit Vandecaetsbeek.

“De volledige studie zal 600 dagen in beslag nemen”

De volledige studie zal 600 dagen in beslag nemen en zal wellicht pas eind 2026 afgerond worden. Daardoor zal men pas ten vroegste in de loop van 2027 een beslissing maken over de toekomst van de E403 en of er dan al dan niet overal een derde rijstrook komt.