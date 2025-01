OPINIE – Club Brugge is niet kansloos

Deze namiddag waren alle ogen gericht op de loting van de tussenronde van de Champions League. Spannend was het echter niet, er waren namelijk maar twee opties voor Club Brugge: Dortmund of Atalanta. Het werd dus die laatste, met een terugkeer van Charles De Ketelaere naar zijn heimat.

Nicky Hayen zal toch eens stiekem gevloekt hebben. Ook al verloor Brugge in de poulefase met 0-3 van Dortmund, de Borussen raakten sindsdien helemaal de weg kwijt met een voorlopige elfde plaats in de Bundesliga als bewijs. Maar goed, Atalanta wordt dus een meer dan stevige tegenstander met in aanvallend opzicht fonkelende namen als Retegui, Lookman en uiteraard CDK. Lookman scoorde vorig seizoen een hattrick in de gewonnen Europa League-finale en Retegui is momenteel de topschutter in de Serie A. Atalanta is duidelijk de favoriet, maar wie durft Club Brugge al op voorhand afschrijven? Gedaan zijn de tijden waarbij Brugge al blij was om erbij te mogen zijn, Hayen gelooft in zijn team en in de kwalificatie. Niet eens onterecht, het afgelegde parcours toont aan dat Brugge zijn voet kan plaatsen naast Europese topteams. Bovendien is Atalanta niet van het niveau Manchester City, Bayern Munchen of Real Madrid, allemaal ploegen die ook in de tussenronde zijn aanbeland.

“Hayen gelooft in de kwalificatie, niet eens onterecht”

Het feit dat Brugge eerst thuis mag spelen is sowieso een voordeel. Tegen Sporting, Aston Villa en Juventus bewees Club dat ze thuis geen angst moeten hebben. En als je naar Italië kan trekken met een kleine winst of een gelijkspel, is alles nog speelbaar. We durven zelfs nog een stapje verder te kijken, dromen kan nu eenmaal geen kwaad. In een potentiële achtste finale wacht Aston Villa of Lille, ook twee ploegen waartegen Club Brugge op voorhand niet kansloos is. Maar eerst dus de terugkeer van De Ketelaere naar zijn thuisbasis, de supporters zullen hem sowieso met open armen ontvangen.