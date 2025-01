Charles Deketelaere keert (even) terug naar Jan Breydel: Club Brugge speelt tegen Atalanta in Champions League play-offs

Landskampioen Club Brugge staat in de play-offronde van de Champions League tegenover het Italiaanse Atalanta Bergamo, zo wees de loting van vrijdagmiddag in het Zwitserse Nyon uit. Zo keert Charles De Ketelaere (even) terug naar Jan Breydel.

Club beëindigde de League Phase op de 24e plaats en wist zich zo nipt te kwalificeren voor de tussenronde. Met die 24e stek was op voorhand geweten dat ze gekoppeld zouden worden aan de nummers negen of tien uit het klassement. De andere mogelijkheid was een nieuwe confrontatie met Borussia Dortmund. De Bruggelingen verloren op de openingsspeeldag van de League Phase al met overdreven 0-3-cijfers van de verliezende Champions League-finalist van vorig seizoen. Met Atalanta kwam de werkgever van Rode Duivel Charles De Ketelaere en de Europa League-winnaar van vorig seizoen uit de trommel. Dit seizoen staat de club op de derde plaats in de Serie A.

Eerst thuis spelen

De heenwedstrijden in de tussenronde van het Kampioenenbal staan op 11 en 12 februari op het programma, de terugwedstrijden worden een week later afgewerkt (18 en 19 februari). Blauw-zwart is daarbij als niet-reekshoofd in het nadeel en zal eerst thuis moeten spelen. De volledige kalender wordt vrijdagavond bekendgemaakt.

De winnaar van de dubbele confrontatie plaatst zich voor de achtste finales. Daarin wacht het Lille van Thomas Meunier en Matias Fernandez-Pardo, of het Aston Villa van Youri Tielemans en Amadou Onana. In de League Phase wonnen de Bruggelingen al met 1-0 van Villa. De loting voor de achtste finales wordt op 21 februari gehouden.