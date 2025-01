OPINIE – Babywens of babystress?

“En, wanneer begin je eraan?” Elke vrouw die rond de leeftijd van 30 jaar zweeft, wordt ooit wel eens overvallen door deze ongepaste vraag. Die ‘er’, dat slaat natuurlijk op baby’s. Van die schattige mini-mensjes, waarvan er trouwens 616 te zien zijn in onze KW Beebee Special. Het is een vraag die voor heel wat stress kan zorgen, want anno 2025 is het antwoord lang niet zo vanzelfsprekend als pakweg 50 jaar geleden. Wil ik wel een kind? En moet dat per se nu al? Mag mijn leven niet eerst nog even enkel van mezelf zijn?

Zodra je de knoop hebt doorgehakt, wordt het er zeker niet eenvoudiger op. Nog voor je kan overstelpt worden door een massa aan goedbedoelde adviezen over het ouderschap (schermvrij opvoeden, leren eten met de Rapley-methode of wat dacht je van een fijn staaltje gentle parenting?), krijg je een buffet aan bevallingsmethodes voorgeschoteld.

Je kan thuis bevallen of in een ziekenhuis, onder water of op het droge, met een flinke dosis pijnstilling of vertrouwen op Moeder Natuur. Dat laatste staat centraal in de steeds populairder wordende geboortetrend ‘hypnobirthing’. De celebrities zijn alvast fan. Vertrouwen op je eigen lichaam, dat wel weet wat aan te vangen met dat kleine wondertje. Vanuit een ultieme vorm van ontspanning een kind ter wereld brengen.

Misschien is dat wel ook gewoon het antwoord op het algemene babydilemma. Vertrouwen op je eigen intuïtie, niks overhaasten en vooral niet te veel stressen. En je al zeker zo weinig mogelijk aantrekken van de verwachtingen van anderen, want uiteindelijk ben jij diegene die de klus moet klaren. En naar ’t schijnt stopt je taak als ouder niet meteen na de bevalling, dus we kunnen spreken van een engagement op lange termijn. Maar ze zijn wel schattig, dat moeten we toegeven.