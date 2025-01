’Hypnobirthing’ wordt populair: Angelina Jolie deed het, maar ook West-Vlaamse mama’s zijn fan

Heb jij al gehoord over ‘hypnobirthing’? Bekende sterren als Meghan Markle en Angelina Jolie kozen ervoor, maar ook in West-Vlaanderen gebeurt het steeds vaker. Wij vonden een West-Vlaamse mama die wou getuigen over deze bijzondere bevallingstrend. “Ik was erg bang om te bevallen, maar wat ik leerde nam al die stress weg.”

Je ziet er al heel wat in onze KW Beebee Special, maar vorig jaar zagen in totaal ruim 10.000 West-Vlaamse baby’s het levenslicht. Dat wil zeggen dat er ook bijna 10.000 vrouwen – rekening houdend met meerlingen – in 2024 succesvol een bevalling hebben doorstaan. Een relatief nieuwe manier om die zware, moederlijke opdracht te volbrengen, is hypnobirthing.

Dat is een manier van bevallen waarbij je een beroep doet op vooraf aangeleerde ontspannings- en zelfhypnose-technieken. Het doel is om op een zo natuurlijk mogelijke wijze je kindje op de wereld te zetten en het proces zo bewust maar tegelijk pijnloos mogelijk te ervaren. Woorden die voor Céline Decock (30) als muziek in de oren klonken toen ze voor het eerst zwanger werd.

“Moeten bevallen heeft mij altijd veel angst ingeboezemd. Ik had er heel veel schrik voor. Toen twee vriendinnen een cursus hypnobirthing hadden gevolgd en volgens dat principe waren bevallen, was ook ik meteen verkocht. Ze waren er heel lovend over, het was het proberen waard”, vertelt de kersverse mama uit Zedelgem.

Oerbevalling

Céline volgde een cursus waarbij ze tal van info en tools aangereikt kreeg die haar moesten voorbereiden op zo’n oerbevalling. “Dat ging heel breed. Eerst en vooral hebben mijn partner Michiel (32) en ik het hele geboorteproces van A tot Z leren begrijpen. Voor mij was die informatie goud waard. Ik wist na de lessen exact wat er ging gebeuren met mijn lichaam, welke hormonen vrij zouden komen, hoe de verschillende fases van de bevalling zouden aanvoelen… Het hielp mij om te vertrouwen op het proces, op mijn eigen lichaam. Weten dat mijn lijf perfect in staat was om deze taak te volbrengen”, klinkt het overtuigd.

“Het klinkt allemaal wat zweverig, maar dat hoeft het in de praktijk zeker niet te zijn”

Bij hypnobirthing wordt er ook veel aandacht besteed aan ademhalingsoefeningen, visualisaties en affirmaties om zo goed mogelijk te kunnen ontspannend. “Daarnaast leerde mijn partner massagetechnieken die mijn pijn zouden kunnen verlichten, al bleek tijdens de bevalling dat die bij mij niet veel effect hadden”, lacht Céline. “Daar gaat het ook net over: tussen alle technieken moet je op zoek gaan naar díé tools die voor jou werken. Het is zó persoonsafhankelijk, niet alles is op iedereen van toepassing. Het hele concept klonk initieel nogal high in the sky, ook door het hypnose-aspect. Maar het hoeft echt niet zo zweverig te zijn als je je daar zelf minder in kunt vinden, wij hebben ons vooral op de andere aspecten gefocust.”

Gulden middenweg

© Studio Lobi

Uiteindelijk is Céline bevallen toen ze 38 weken zwanger was. Binnen de 10 uur na de eerste weeën was de kleine Minne geboren. “Verrassend vlot, zeker voor een eerste kindje, blijkbaar. Pijnvrij was het zeker niet, vooral naar het einde toe. Maar stressvrij was het wel. Op geen enkel moment lag mijn volledige focus op de pijn of dacht ik dat ik het niet meer aan zou kunnen. Ik kan me inbeelden dat het een ander verhaal zou geweest zijn als mijn bevalling 30 uur of langer had geduurd, maar ik ben ervan van overtuigd dat de keuze voor hypnobirthing heeft gezorgd voor de zeer positieve ervaring”, aldus de 30-jarige mama.

Céline beviel in het geboortehuis van de vroedvrouwenpraktijk Moederthuis in Brugge, waar ze samen met Michiel ook de cursus hypnobirthing had gevolgd. “Ik huiver bij het aanzien van naalden en infusen, dus als het niet nodig was wou ik het liefst niet in een ziekenhuis bevallen. Het geboortehuis was een perfecte gulden middenweg: veel huiselijker en warmer dan op een gewone materniteit, maar wel een meer gecontroleerde omgeving dan thuis. De perfecte keuze voor ons.”