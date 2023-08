Het is even geleden, maar hier zijn we weer. De zomerse vakantiedagen zijn opgebruikt, de mailbox is gereanimeerd. We kunnen en mogen weer onze opinie geven over wat wel en niet gebeurt in West-Vlaanderen…

Maar het is eerlijk gezegd even wennen. De voorbije vakantieweken moest ik vooral mijn mening geven over Denemarken. Want we zaten zeven dagen zo’n duizend kilometer boven Brugge en dat blijkt bovengemiddeld veel interesse op te wekken. Meest gekregen vraag: het is duur zeker daar?

Absoluut. Het leven mag je er officieel niet goedkoop noemen. Maar eerlijk: we hebben het zelf nooit echt beseft. Rekenen en tellen is sowieso geen hobby, de wisselkoersen ook niet… dus hoeveel euro’s dat ijsje van 36 Deense kroon precies kostte? Geen idee.

“Het label van ‘profiteurs’ mag de vuilbak in”

Een luxe, dat beseffen we maar al te goed. Zeker nu we de West-Vlaamse leeflooncijfers onder ogen krijgen. Veel mensen moeten hier niet denken aan vakantie. Zelfs niet aan een bolletje ijscrème. In tien jaar tijd is het aantal leefloners in onze provincie met bijna de helft gestegen. Meer dan 10.000 mensen kregen vorig jaar een leefloon.

Voor een alleenstaande bedraagt dat ‘loon’ 1.238,41 euro per maand. Je ontvangt het pas als je jouw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen (zoals een werkloosheidsvergoeding of pensioen) hebt gebruikt. Het is dus een allerlaatste redmiddel. Je moet ook bewijzen dat je (als je gezondheid het toelaat) wil werken. Het label van ‘profiteurs’ mag dus de vuilbak in, ook al durven sommige politici dat woord al eens gebruiken. Georges-Louis Bouchez sprak pas over een ‘congé à vie’, een levenslange vakantie. De MR-voorzitter wijst als voorbeeld naar… Denemarken. Daar zetten ze actief in op activatie om leefloners weer aan de slag te krijgen.

En voor alle duidelijkheid: dat willen ze hier in (West-)Vlaanderen ook doen. Maar de vraag is of dat nog haalbaar is voor veel gemeenten… zeker als het aantal blijft stijgen? Misschien moeten we nog eens terug naar het Hoge Noorden om een antwoord te zoeken.