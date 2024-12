2023 sloot ik af met heuglijk nieuws. We ontdekten dat we in 2024 een familie van vier zouden worden. Terwijl ik deze column neerschrijf, ligt onze dochter vredig te slapen in haar kerstpyjama. Het valt niet te vatten hoe ze ondertussen al vier maanden oud is. De geboorte van onze dochter is ongetwijfeld hét hoogtepunt van 2024. Ik was even bang dat ik misschien niet genoeg liefde had om mijn beide kinderen even graag te zien. Vanuit verschillende hoeken hoorde ik dat het een begrijpbare bekommernis was, maar dat ik wel vlug genoeg zou merken dat ik meer dan genoeg liefde voor beide kindjes zou hebben. En ik kan het beamen: liefde in overvloed.

“Ik was even bang dat ik niet genoeg liefde zou hebben”

Elke avond sluip ik nog even binnen in de kamers van onze kinderen. Nog een laatste kus om goed te kunnen slapen. Dit jaar mocht ik voor deze krant aan tafel schuiven om te praten over en met kindjes. Begin dit jaar zat ik aan tafel met Kelly en Wouter om te praten over hun dochter Cosette. Hun dochtertje was negen maanden oud toen ze overleed. Ze redde het leven van andere kindjes door orgaandonor te zijn. Ik denk nog vaak aan Cosette, want de getuigenis van haar ouders raakte me enorm.

Ook aan de kleine Martha en haar mama Stéphanie denk ik nog regelmatig. De vierjarige Martha kreeg vorig jaar de diagnose acute lymfatische leukemie. Een jaar later werd haar mama Stéphanie geconfronteerd met de diagnose borstkanker. Zowel mama en dochter gingen een moedige strijd aan tegen hun ziekte.

Ik wens jullie fijne en veilige eindejaarsfeesten, maar bovenal een ijzersterke gezondheid in 2025.