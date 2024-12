Martha (4) en mama Stéphanie (31) strijden samen met gezin tegen kanker: “We proberen samen altijd leuke dingen te doen”

De kleine Martha Delva (4) kreeg op 27 april 2023 de diagnose acute lymfatische leukemie. Een shock voor het hele gezin. Een jaar later, april 2024, kreeg het gezin opnieuw een zware domper te verwerken: mama Stéphanie Demuynck (31) werd geconfronteerd met de diagnose borstkanker. Moeder en dochter leverden echter een moedige strijd tegen hun ziekte.

Op 22 juli 2020 werden Stéphanie Demuynck (31) en Laurens Delva (36) uit Dikkebus de trotse ouders van een eeneiige tweeling Martha en Anna. “Ik was de eerste uit mama’s buik”, zegt Martha. Ze werd elf minuten eerder geboren dan haar ‘kleinere’ zus Anna. De zusjes zijn de grote zussen van Rachel (2).

Iets minder dan drie jaar na haar geboorte wordt Martha echter ziek. “Dat kwam door een heel banaal voorval aan het licht”, vertelt Stéphanie. “Door een stomme val belandde Martha op haar knie en daarna weigerde ze te wandelen. Uiteindelijk maakte ik een afspraak bij de huisarts, maar in de wachtzaal wandelde ze weer en de dokter kon ook niet meteen iets vinden. Maar niet veel later viel ze opnieuw toen we op weekend waren en weer kon ze niet meer wandelen.”

Botontsteking

In het ziekenhuis werd een foto en echo genomen van haar heup en de familie werd doorverwezen naar een kinderarts. “Die dacht eerst aan een botontsteking”, vertelt Stéphanie. “Een week later moesten we terugkeren voor een bloedafname en daarop was meteen duidelijk te zien dat er iets ernstig aan de hand was. We werden doorverwezen naar UZ Gent voor verdere onderzoeken. Dat bezoek was zeer confronterend… Tegen de avond wisten we dat Martha leukemie had. De dokters zeiden toen wel nog dat we ‘geluk’ hadden, want Martha had een zeer behandelbare leukemie.”

“We moeten vertrouwen hebben dat de ziekte nu bij ons allebei weg is”

Na de diagnose stond het gezin een pittige periode te wachten. “Martha heeft gedurende een jaar heel intensieve chemo’s gekregen waarvoor we driemaal per week naar Gent moesten. ‘Jullie gezin zit in een lockdown’, werd ons gezegd door de dokters. Eten mocht niet langer dan 24 uur geopend zijn of Martha mocht er niet meer van eten, kraanwater mocht ze niet drinken… Contact met andere kindjes, behalve haar zusjes, mocht ook niet. School was dus ook uitgesloten. Ze kon ook twee maanden niet wandelen.”

Onderhoudsfase

“Nu zit Martha in de onderhoudsfase, leukemiecellen heeft ze momenteel niet meer in haar bloed. Nu ze doorgaans weer goede bloedwaarden heeft, mag ze ook weer meer. Ze gaat weer halve dagen naar school. Vijf dagen per maand moet ze wel nog cortisone krijgen en dan hebben we toch een andere Martha in huis.”

Het was dus een pittige periode voor Stéphanie, Laurens en hun drie meisjes. “Rachel was zes maanden toen Martha haar diagnose kreeg, dus daar heeft zij niets van beseft. Anna besefte natuurlijk wel meer. Zij was vaak bij grootouders, ooms en tantes… We hebben altijd geprobeerd leuke dingen te doen. Mede dankzij het Kinderkankersfonds zijn we vaak gaan uitwaaien aan zee.”

Borstkanker

Bovendien kreeg het gezin nog een tweede tegenslag te verwerken. “In april van dit jaar kreeg ik te horen dat ik borstkanker had”, vertelt Stéphanie. “Emotioneel had ik het moeilijk, maar in mijn eigen perceptie was ik super gezond. Ik at gezond, een maand ervoor had ik nog een marathon gelopen in Gent. Maar ik voelde iets in mijn borst, ging uiteindelijk naar de huisarts en toen kwam die diagnose… Ik was heel boos. Ik hoopte geen chemo en geen borstamputatie te moeten ondergaan, maar dat was allemaal wél het geval. De kindjes hebben heel sterk beseft dat ik ziek was, maar we hebben uitgelegd dat mijn borst ziek was en dat die borst afgezet moest worden, zodat ik weer gezond zou worden. We vertelden ook dat ik medicijnen zou krijgen zoals Martha, waardoor ik mijn haren zou verliezen.”

“Ik had een zeer agressieve tumor, maar ik kan gelukkig wel zeggen dat sinds 8 november 2024 mijn behandeling voorbij is. Nu moet ik nog jaarlijks op controle en is het even wachten op mijn borstreconstructie. We hebben altijd manieren gezocht om ons hoofd niet te laten hangen. Als gezin, maar ook als koppel en met vrienden hebben we veel proberen te doen. Mijn lijf en mijn hoofd hebben rust nodig en dat gun ik mezelf nu ook. Martha geniet nu heel veel van het normale leven. Ze staat veel dankbaarder in het leven dan andere kindjes”, vertelt Stéphanie. “We moeten vertrouwen dat ‘het’ bij ons allebei weg is en dat we de angst niet de bovenhand laten nemen. Er zal altijd meer schrik zijn dan bij andere gezinnen, maar we zijn in goede handen en we worden goed opgevolgd.”

Martha’s Picon

Het gezin kon rekenen op veel steun van familie en vrienden, maar ook het Kinderkankerfonds en Warriors Against Cancers waren belangrijk voor hen. “Ik had iets nodig om te doen en zo kwam het idee om picon te maken. Ik ging aan de slag met ons eigen recept en besloot om picon te verkopen voor het goede doel. Vorig jaar stond Martha op haar fiets op het etiket. Ze crosste in het ziekenhuis altijd door de gang van het ziekenhuis en verpleegsters wisten zo dat ze er was. Dit jaar toont Martha haar sterke spieren op het etiket.”

Vorig jaar kon er dankzij de verkoop van Martha’s Picon 7.000 euro geschonken worden aan het Kinderkankerfonds. “Wij hebben veel aan het Kinderkankerfonds gehad. Via hen komt er animatie bij de kinderen, ze hebben appartementen aan de zee waar we dankbaar gebruik hebben van gemaakt en ze investeren ook veel in kinderkankeronderzoek. Dit jaar willen we ook Warriors Against Cancer steunen. Dat is een belevingshuis van Kom op tegen Kanker, een organisatie waar ik heel veel aan heb. Zo hebben ze ‘in je vel’-sessies waarbij je massages kan krijgen, maar er is ook lotgenotencontact. Ik ga naar het inloophuis om zelf tot rust te komen en te ontspannen.”