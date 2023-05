Koninklijke krant

Beste lezer, al 127 jaar maken wij kranten, maar die van deze week is wel een heel speciale. We zouden zelfs het woord ‘uniek’ durven gebruiken…

Deze krant is namelijk van de drukpers gehaald door niemand minder dan de koning en de koningin. De welkomstboodschap op onze voorpagina is een verrassing voor hen, want Filip en Mathilde zijn officieel de eerste lezers van deze editie. Bijzonder, toch?

Wij hadden de grote eer om het vorstenpaar te ontvangen op onze redactie. Of schrijf ik beter in de tegenwoordige tijd? Want het koninklijk bezoek komt tussen de deadline én het drukken. Ik mag hen straks rondleiden en het verhaal van De Krant van West-Vlaanderen vertellen, maar op het moment dat je dit leest staat hun komst al in onze geschiedenisboeken… en ongetwijfeld ook groot op onze website.

Ik weet dus nog niet of de koning ons elke week leest of als de koningin af en toe eens naar kw.be surft. Ik weet wel al wat ik ga zeggen. Dat onze krant een rijke traditie heeft. Dat onze oudste editie al in 1896 van de persen rolde. Dat de start van ‘De Weekbode’ meer dan 70 jaar geleden het begin betekende van Roularta, de Roeselaarse uitgeverij die uitgegroeid is tot een internationale multimediagroep. Ik ga tonen hoe onze historische krantentitels zich ontwikkeld hebben tot een modern merk met ook een sterke online poot.

En ik steek het niet weg: dit bezoek doet ons deugd. Door de stijgende papierprijzen en de razendsnelle digitalisering zijn het voor geen krant ter wereld makkelijke tijden. Daarom zien wij deze koninklijke passage als een erkenning voor ons werk. En dat hebben we aan jullie te danken, trouwe lezers. Want ik mag straks ook vertellen dat 1 op de 2 West-Vlamingen ons leest. En dat is op zijn minst een even grote eer voor ons.

De koning en de koningin passeren hier niet zomaar. De Krant van West-Vlaanderen betekent iets in onze provincie… en dat willen we op zijn minst nog 127 jaar volhouden!