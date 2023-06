“Kijkt u watertandend uit naar de opening van het openluchtzwembad?”

Zwemmen in openlucht. Het is een thema dat de herinneringen uit mijn jeugd een voor een verbindt. Van de koude Noordzee in Oostduinkerke over de broeierige Côte d’Azur tot de zompige vennetjes in het Nederlandse Herpen. Zonder waren die zomers nooit zo in mijn geheugen gegrift geweest.

Dat verlangen naar verfrissing zit er trouwens nog steeds in, alsof mijn oververhit lijf enkel zo stoom kan aflaten. Zie ik de zee of een zwembad, dan spring ik er in. Of het nu maart, juni of oktober is. Zelfs in de lente of de herfst volstaat de flauwe schim van een warme zomerdag om mijn gedesillusioneerde geest tot waterpret aan te sporen.

Helaas is zo’n attitude in België niet vol te houden. Dat ons land te weinig plaatsen telt waar het toegelaten is om te zwemmen, is bekend. In juli en augustus zijn er steeds meer mensen die snakken naar een verfrissende duik. De heter wordende zomers maken het onevenwicht alleen maar groter. En dat zorgt voor problemen.

Brusselaars hebben (nog) geen opties, en zoeken hun heil in de Gentse Blaarmeersen. Met alle gevolgen van dien. De toestroom leidt tot tot overlast en amok. Waarna er, al dan niet door de politie, extra (identiteit)controles en beperkingen worden opgelegd.

Op eigen risico

Ook in Kortrijk zorgen de heetste dagen voor chaos. In 2022 vlogen zo’n 100 jongeren die het in het LAGO-zwembad aan Kortrijk Weide te bont hadden gemaakt, op de zwarte lijst. Noord-Fransen, zo werd gefluisterd. ‘Jongeren uit Kortrijk en omstreken’, zegt LAGO-centrummanager Elewin nu in deze krant.

In deze hete zomers snakken steeds meer mensen naar een verfrissende duik

Een belangrijke nuance. Even belangrijk is het feit dat het te voorkomen valt. Door het zwemmen in openlucht op meer locaties toe te laten. Door bijvoorbeeld het lachwekkend kleine zwemgedeelte in de Gavers in Harelbeke uit te breiden. Is het om een bepaalde reden niet 100 procent veilig om in een bepaald kanaal of rivier te zwemmen? Geef dat dan aan. Op eigen risico, heet dat dan. Daar kan de gemiddelde mens wel mee om, toch?

Zaterdag gaat het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk open. Het wordt hoe dan ook te druk, maar ik kijk er watertandend naar uit. U ook?

Reageren? Jan.steenhoudt@kw.be