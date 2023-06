LAGO Abdijkaai opent tijdens heet weekend, geen angst voor (Noord-Franse) overlastgolf: “Neen, een gescheiden toegang komt er niet”

De hitte maakt van LAGO Kortrijk Weide een populaire bestemming. Met a priori reservaties, twee nieuwe ticketautomaten en de opening van het openluchtzwembad op zaterdag 24 juni hoopt het LAGO-team de wachtrijen onder controle te kunnen houden. “We proberen iedereen binnen de 20 minuten binnen te laten, maar op warme dagen is er helaas geen enkel zwembad in België waar het niet even aanschuiven is”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck.

Al in het hittegolfweekend van 10 juni, zo’n twee weken geleden, zochten veel mensen verkoeling in het zwembad LAGO Kortrijk Weide op het Nelson Mandelaplein. Dat resulteerde in een lange wachtrij; er was even sprake van overlast aan de ingang omdat bezoekers die niet wilden verlaten. Ook de politie van PZ VLAS werd erbij gehaald. Het gebeuren deed sterk denken aan de taferelen in de zomer van 2022. Op een snikhete 19 juni maakte een grote groep jongeren het toen te bont in de LAGO-zwembaden in Kortrijk. Het betrof voornamelijk Noord-Fransen die afgezakt waren zonder vooraf een plaatsje gereserveerd te hebben. De politie werd opgeroepen en zo’n 100 zwemmers vlogen op de zwarte lijst; hen werd de toegang tot de zwembaden ontzegd voor de rest van de zomer.

Zeven procent Noord-Fransen

Met die heisa en de opening van het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in het achterhoofd vroeg Vlaams Belang Kortrijk maandag om een structurele aanpak tegen de overlast. “Extra kassa’s op beide locaties kunnen zorgen voor minder lange wachtrijen”, stelde Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch voor.

Vlaams Belang weet de overlast aan de komst van de Franstaligen (Franssprekende Belgen, red.) en Noord-Fransen naar Kortrijk, en pleitte zelfs voor een systeem van gescheiden toegangen voor Kortrijkzanen en West-Vlamingen. Een oproep waar centrummanager Elewin Werbrouck zich niet helemaal in kan vinden. “Hier wordt een onjuist beeld geschetst, waarbij het lijkt alsof er dagelijks grote problemen zijn in de LAGO-zwembaden. Dat is frustrerend. We worden als bedrijf aangevallen en er wordt met ons imago gespeeld. Dit jaar waren slechts 7 procent van onze bezoekers Noord-Fransen. Van het totaal aantal bezoekers zijn trouwens meer dan 92 procent gezinnen. De overgrote meerderheid zijn Kortrijkzanen en inwoners uit de dichte omgeving zoals Menen, Ieper, Kuurne, Harelbeke of Wevelgem. Een gescheiden toegang komt er niet.”

“Voor respectloos gedrag tegenover de redders en andere bezoekers kan je op de verbodslijst terechtkomen”

Ook de overlast waar Vlaams Belang en verschillende media over bericht hebben, wil Elewin nuanceren. “Het klopt dat er wel eens een groep uit het gebouw wordt verwijderd. En ja, daar zijn ook groepjes met Noord-Franse jongeren bij. Maar het gaat voornamelijk om jongeren die het interne reglement herhaaldelijk hebben geschonden, niet om strafbare feiten of geweld. Voor respectloos gedrag tegenover de redders en andere bezoekers kan je op de verbodslijst terechtkomen. Dit gaat dan over drie maanden geen toegang tot het zwembad hebben. We zijn streng als het gaat om de veiligheid van onze bezoekers en onze personeelsleden.”

Momenteel staan er 26 personen op die zwarte lijst. Bij de identiteitscontrole voor het betreden van het gebouw kan dat gesignaleerd worden. Wie op de verbodslijst staat, komt er niet in. “We proberen amokmakers te weren door de identiteitscontrole. Daarom moet ook iedereen altijd de elektronische identiteitskaart kunnen voorleggen. Sinds dat incident op 19 juni vorig jaar zet LAGO nog meer in op controle en veiligheid. Sindsdien werden er veel minder incidenten geregistreerd.”

Dankzij corona

In 2019 opende LAGO het zwembad op Kortrijk Weide voor het eerst. “Dat jaar zijn er ook hittegolven geweest. We kampten toen met gigantische rijen, tot wel twee uren wachten, omdat iedereen wilde komen zwemmen om 14 uur in de namiddag”, zegt Elewin. “Sinds corona hebben we dat niet meer voorgehad, omdat we met een webshop werken. Met online reservaties kan je de wachtrijen natuurlijk veel beter beheersen. Het wordt enkel proppen als er veel mensen niet hebben gereserveerd. Dan kan het zijn dat onze drie kassa’s, die 150 mensen op een halfuur tijd aankunnen, oververhit geraken.”

Toch was ook LAGO, ondanks de maatregelen, nog niet opgewassen tegen de bezoekersstroom op 10 juni laatstleden. “Daarom hebben we nu twee ticketautomaten geactiveerd in de inkomhal, waar je ter plaatse of na online reservatie een bandje kan printen. Dan hoef je niet meer aan de kassa te passeren.”

Ook in de inkomzone buiten het zwembad zijn er een aantal extra maatregelen genomen. “Voor de mensen in de rij gaan staan, zal hen gevraagd worden of ze hun identiteitskaart bij hebben én of ze gereserveerd hebben”, legt Elewin uit. “Zo staan mensen niet onnodig in de rij en vermijden we heisa en discussies aan de kassa. Er is nu buiten ook een wachtstrook gevormd met nadars. Op drukke momenten zullen securitymedewerkers de identiteitskaart van de bezoekers vooraf controleren. Daarnaast zal de opening van het openluchtzwembad de druk verlichten op warme dagen.”

Opening Abdijkaai

Het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk geeft tijdens het openingsweekend op zaterdag 24 en zondag 25 juni het startschot voor het zomerseizoen. Ter voorbereiding kregen de twee buitenbaden een nieuw likje verf en werden de 94 meter lange glijbaan, de springplank, de fonteintjes, de opblaasbare buikschuifglijbaan, de wipe-out, de ligweide, het voetbal- en volleybalveld en de reuzenzandbank op orde gezet. Op de ligweide wordt er opnieuw gratis zonnecrème voorzien via de SMOTspot, een slimme dispenser waar je onder andere de temperatuur en UV-index van kan aflezen. Het hoogtepunt van dit weekend is een meet and greet met Mermaid Celine en een mermaidparty.

“Vorige zomer was een topzomer met meer dan 15.000 bezoekers, maar deze vakantie zal zeker niet onderdoen. We kijken uit naar de mermaidinitiaties. Zeemeerminzwemmen is voor de kindjes toch wel iets magisch. Daarnaast is er ook een hindernissenparcours op het water en kan je snorkelen met een VR-bril en zwemmen tussen de haaien en tropische vissen. De zon hebben we al besteld, de medewerkers staan al paraat, de ligzetels zijn al uitgezet en de cafetaria met zonnig terras maakt de gezinsuitstap compleet”, aldus zwembadmanager Petra Santy.

LAGO Kortrijk Abdijkaai is nog tot en met zondag 3 september elke dag open van 12 tot 19.15 uur. Kom extra voordelig zwemmen en bestel je tickets vooraf via www.lago.be/kortrijk-abdijkaai. Hou er rekening mee dat bij de ingang een identiteitskaart (eID) is vereist vanaf 12 jaar.

Tickets reserveren kan op www.lago.be/Kortrijk