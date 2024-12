Karl Vannieuwkerke schrijft een brief naar Sam Kerkhofs: “Wat misschien begon als een televisieformat ontpopt zich stilaan tot een levenswerk”

Karl Vannieuwkerke schrijft elke week een brief. Deze week richt hij zich tot Sam Kerkhofs, ceo van Sporthouse Group en mede-eigenaar van Sporting Hasselt. Reacties zijn welkom op karl@kw.be.

Beste Sam,

Je was in 2024 alomtegenwoordig. Niet in de obligate televisieprogramma’s. Geen Vrede op Aarde noch Slimste Mens Ter Wereld, geen Tafel van Gert of Over de Oceaan. Af en toe eens Extra Time. Dat wel. Middenin de core. Slim. Je zit daar dan niet als wijsneus van het eeuwige gelijk. Nederig aanhoor je de mening van de vaste analisten om gevat in te spelen op wat is gezegd. Een tactiek die als uiterst aangenaam wordt ervaren.

Niet zo lang geleden was Sam de neef van Kat. Zij dan weer de vrouw van Dries. Ondertussen is Kat Kat en is Sam Sam. Competente mensen die creatief zijn, opportuniteiten zien, niches invullen en van ideeën successen maken. Je bent met je Sporthouse Group de bezieler, bedenker en faciliteerder van de belangrijkste sportpodcasts in dit land. Een mérite.

“Sam is een lieve man!” Als mijn dochter dat zegt, kan het niet anders dan waar zijn

Het gat van de betere sportpodcast bleef in Vlaanderen lang onopgevuld tot jij erin dook met Friends of Sports. MidMid, 90 minutes, X&O’s. Allemaal voortreffelijke werkstukken uitgekiend in het brainstormatelier van je bedrijfje dat ondertussen een onderneming is geworden. Deze week ben je de organisator van de Masters of Madness. Een indoor voetbaltornooi in de Waagnatie in Antwerpen dat later wordt uitgezonden op Play 4. Jonge zieltjes winnen voor het spelletje.

Geen compromissen met het spektakel, wel met de spelregels. Maar alles binnen een kwaliteitsframe. Prima voetballers, hoogstaand niveau. Goed gevonden en perfect uitgerold, laat ik me vertellen door mijn dochter Marte die er momenteel aan deelneemt en zich amuseert. Met Wesley Sonck als coach is dat blijkbaar wel een avontuur. Maar dat zullen we dan op televisie wel zien. Ik onthou een berichtje dat Marte me de voorbije week stuurde: Sam is een lieve man! Als mijn dochter dat zegt, kan het niet anders dan waar zijn.

Toch zijn dit voor jou allemaal maar tussendoortjes, want je hebt een hoofdberoep: je bent voorzitter van Sporting Hasselt. Samen met Rik Verheye. Al kan ik me inbeelden dat het samenstellen en kneden van de ploeg eerder jouw werk is. Vorige week vroeg een krant me naar een vergelijking tussen De Spor en KV Diksmuide Oostende. Twee totaal verschillende projecten liet ik weten. Het ene gebaseerd op het halen van spelers, het tweede op het opleiden van jonge gasten en ze effectief ook brengen.

Kan jij niet bemiddelen om van Dries opnieuw een Rode Duivel te maken?

Ik verwees in mijn reactie te veel naar de televisieformat en je maakte me er attent op dat je dat als respectloos aanvoelde: Je moest eens weten hoeveel uren per dag ik hierin steek. Je hebt gelijk, Sam. Het was te kort door de bocht. Je laat door De Spor zelfs je wekelijkse padelafspraak met Filip Joos vallen.

Wat misschien begon als een televisieformat ontpopt zich stilaan tot een levenswerk. Het is met KVDO niet anders. Als je de uren optelt, kom je gemakkelijk aan een normale werkweek voor wat een nevenactiviteit zou moeten zijn. Allemaal pro deo en uit idealisme, want een visie zonder actie is een droom, een actie zonder visie een nachtmerrie. Ik kijk voor alle duidelijkheid met de grootste bewondering naar jullie Hasseltse project en weet niet hoever de ambities reiken. Als jullie in eerste amateur blijven, hoop ik mekaar over een paar jaar te kunnen bekampen. Maar misschien moeten we vooraf al eens iets uitwerken met de twee clubs die het Vlaamse amateurvoetbal onmiskenbaar een nieuw elan hebben gegeven. Tweehonderd kilometer tussen Oostende en Hasselt. Wat stelt het voor, Sam?

En dan heb ik nog één vraag voor je. Kan jij niet bemiddelen om van Dries opnieuw een Rode Duivel te maken? Zoals hij momenteel speelt in Turkije moet hij bij elke bondscoach als een van de eerste drie spelers op het scheidsrechtersblad belanden. Thibaut, Kevin en Dries. Daar kunnen we al een heel eind mee komen. Ik wens je nog heel veel succes in alles wat je doet. En misschien tot zaterdag in Antwerpen, Sam.





Warme groet,