Karl Vannieuwkerke schrijft een brief naar Levy Meyer: “De grootste voldoening haalde je uit anderen beter maken en gelukkig zien”

Karl Vannieuwkerke schrijft elke week een brief. Deze week richt hij zich tot Levy Meyer, de 31-jarige strandredder uit Oostende die onverwacht overleed na een hartfalen.

Beste Levy,

Net toen de lente voor het eerst zachtjes op de deur tikte en de stranden in Oostende en aan de rest van de Belgische kust fluisterden dat een korte broek was toegelaten en teensletsen van pas zouden komen, dreef vanuit het Italiaanse Gressoney aan de voet van het Monte Rosamassief in de Alpen een wolk met dramatisch nieuws de koningin der badsteden binnen.

Jouw hart had het in de vroege ochtend begeven in een skioord. 31 jaar, Levy. Een-en-dertig! Een jonge mens in de fleur van zijn leven en in topconditie. Bij de 1% gezondste personen van deze aardkloot. En toch stopte je hart zaterdagochtend met kloppen. Een wonderlijk hart dat bloed met groot debiet door een afgetraind lichaam pompte, besliste van het ene op het andere moment om dat niet langer te doen.

Sommige mysteries van het leven proberen we maar beter niet te doorgronden. Het zal wel wat tijd vergen voor het langzame gif van het noodlot een plaats heeft gekregen in de hoofden van je familie en vrienden. Wij kunnen ze alleen maar veel sterkte en moed toewensen.

Zand en sneeuw vormden je leven, Levy. Je was geboren voor wat je deed. Als hoofdredder in Oostende waakte je in de zomer over het welzijn van strandgangers van alle leeftijden en van allerlei pluimage, in de winter was er de lokroep van de bergen en de latten. Er was een mooie gemeenschappelijke deler: zowel op het strand als op de skipistes stond je ten dienste van de mensen. De grootste voldoening haalde je uit anderen beter maken en gelukkig zien.

“Je bent amper 31 jaar geworden en laat toch al een fantastische positieve sportieve erfenis na”

Ik kende je niet persoonlijk maar kan alleen maar concluderen dat je een mooi mens bent geweest. Naast redder en skileraar was je ook de oprichter van Movement, een vzw die ondertussen voor een hele resem activiteiten tekent. Overlevend zwemmen voor kinderen, zwemlessen voor volwassenen, multimove, sportkampen en een heus criterium van acht trails en runs.

De kusttrail is nog maar net achter de rug en in de komende zes maanden staan er nog zeven op het programma. In Oudenburg, Snaaskerke, Zandvoorde en op al die andere plaatsen zal gesport worden met jou in gedachten. Je bent amper 31 jaar geworden en laat toch al een fantastische positieve sportieve erfenis na. Dat heb je geweldig gedaan, Levy. Het lijkt erop dat je de architect was van een masterplan dat erop gericht was om mensen gezond te houden. Engagement en actief zijn stonden blijkbaar op de printplaat van je DNA.

31 jaar en een track record waar veel mensen op pensioengerechtigde leeftijd jaloers op kunnen zijn. Al 14 jaar stond je op het strand, tien jaar was je ook coördinator fysieke paraatheid voor de brandweer. Nu we vanuit Diksmuide in Oostende aan een voetbalverhaal werken volg ik een aantal Oostendse Facebookpagina’s en de media over je mooie stad vrij goed en het moge duidelijk zijn: de Oostendse gemeenschap moet noodgedwongen afscheid nemen van een sociaal geëngageerde gast met hart op de juiste plaats.

“Als er mensen zich in gevarenzones begeven blaas je straks van hierboven zonder twijfel op de magische hoorn. We kunnen alleen maar hopen dat je gehoord wordt”

Een vriend van je laat deze boodschap achter: Mocht iedereen een beetje Levy zijn zou de wereld er veel mooier uitzien. De manier waarop hij in het leven stond, is fantastisch. Een foto waarop je te zien bent terwijl je op tientallen handen van collega-redders surft, vertelt je hele verhaal. Je leefde je droom, Meyerke. Je zag graag en was graag gezien. Je zaaide energie en sleepte anderen mee in je enthousiasme. Daarom is het verdriet zo groot. Je gaat gelukkig, maar veel te vroeg.

Je korte levensverhaal leest als dat van een dromenvanger. Je blonde haardos zal straks node worden gemist als de stoelen van de redders opnieuw hun plaats krijgen op het strand van Oostende, de eerste toeristen toestromen en de papierenbloemenindustrie zich opnieuw op gang trekt. Als er mensen zich in gevarenzones begeven blaas je straks van hierboven zonder twijfel op de magische hoorn. We kunnen alleen maar hopen dat je gehoord wordt.

Rust zacht, kerel!