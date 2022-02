Karl schrijft een brief naar Kamal Kharmach: “Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk. En dat enthousiasme wens ik elke ondernemer toe”

Karl Vannieuwkerke schrijft deze week een brief naar Kamal Kharmach, de presentator van ‘Andermans Zaken’ op VRT, een realityreeks waarin hij allerlei ondernemers redt van het faillissement. Kamal mag altijd antwoorden: karl@kw.be.

Beste Kamal,

Je scoort dezer dagen met een smakelijk televisieformat. Hopeloze ondernemingen een perspectief bieden en van het nakende faillissement redden. Een nobel streven perfect vertolkt naar een televisieprogramma waarvan je het gevoel hebt dat het net niet lang genoeg duurt. Dat laatste is altijd een goed teken, want meestal het gevolg van de kwaliteit van een concept.

In Andermans Zaken zie je de evolutie van handelszaken op drift en vraag je je voortdurend af hoe het nu met de betrokkenen gaat. Hier thuis kijken we nauwelijks nog lineair naar televisie, maar op maandagavond maken we graag een uitzondering voor jou, Kamal. Samy, Karl, Mélissa en Hans mogen hun handjes kussen dat jij en je redactie hun mails of brieven hebben weerhouden. Ik vermoed dat ze talrijk waren, de kandidaten die zich aandienden om onder de vleugels van een televisieprogramma een doorstart te kunnen maken. Het is zoals Guillaume Van der Stighelen op Twitter schreef: “Prachtig wat Kamal op televisie doet”.

Ik hoop dat een groot percentage van die mensen in zakelijke nood vooral inspiratie kan puren uit wat ze op maandagavond op televisie te zien krijgen

Maar ik onthou vooral dat duizenden kleine zelfstandigen diep in de shit zitten zonder te weten waar ze hulp moeten vragen. Ik hoop dan weer dat een groot percentage van die mensen in zakelijke nood vooral inspiratie kan puren uit wat ze op maandagavond op televisie te zien krijgen. Wie ondernemersbloed in zijn aderen heeft stromen, weet dat de oefening uiteindelijk niet zo moeilijk is. Meer inkomsten genereren dan kosten maken.

Beginnende zelfstandigen durven wel eens denken dat zoveel mogelijk kosten maken de topprioriteit geniet. Verblind door het geld op de rekeningen wagen ze zich aan dure wagens en investeringen die niet in verhouding staan tot realistische ambities. Tot de eerste afrekeningen van de BTW komen en de belastingaangifte van het eerste – meestal verlengde – boekjaar moet worden ingediend. Vaak is het kalf dan al verdronken voor de onderneming goed en wel op de rails staat.

Paul Magnette mag e-commerce verfoeien, verkopen is nog nooit zo gemakkelijk geweest als in 2021. Met een kleine beetje zelf aangeleerde skills, een creatieve geest bij het maken van content en het goed gebruik van social media kom je al een heel eind. En cursussen om dat te doen, vind je tegenwoordig overal op het internet. Geen tutorial die niet te vinden is op YouTube. Daarom vind ik het vreemd dat zoveel zelfstandigen in de problemen komen.

Maar misschien ga ik te kort door de bocht, Kamal. Je mag het me in een van de volgende uitzendingen altijd eens uitleggen. Ik leer elke week bij. Ik ken je niet persoonlijk. En ik weet niet of jij mij kent. Als je geen sportliefhebber bent, vermoed ik van niet. Hoeft uiteraard ook niet. Integendeel. Ik vind het altijd fijn als ik ergens kom en mensen niet weten wie ik ben. Maar dat terzijde. Je bent dus goed bezig, Kamal.

Een boekhouder die ook stand-upcomedian is. Het zit als een tang op een varken. Maar het kan dus. Maandag zijn we opnieuw op post. De fronsen op ons voorhoofd goed zichtbaar, gekoppeld aan opborrelende gevoelens van ongeloof. Maar ondertussen heb ik wel zin om me in Tienen een elektrische piano (ook al kan ik niet spelen), bij slagerij Heirbaut in Aalst een kilo worsten en bij Atelier Depoorter in Sint-Eloois-Winkel een zetel op maat aan te schaffen. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk. En dat enthousiasme wens ik elke ondernemer die het moeilijk heeft en niet op televisie komt toe. Blijven gaan. Altijd en overal!

Warme groet,