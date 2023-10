Ligt de West-Vlaming nog wakker van de lokale politiek? Weet iedereen eigenlijk wie zijn burgemeester is? En vooral: gaan we over exact een jaar wel stemmen nu het niet meer moet?

Deze krant zat met wat vragen, maar dankzij een flitspeiling hebben we nu ook antwoorden… En we hebben vooral ook goed nieuws: de West-Vlaming lijkt de gemeentepolitiek niét beu. En nog beter: ondanks het verdwijnen van de opkomstplicht zijn we massaal van plan om te gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024.

Eerlijk? Dat hadden wij niet echt verwacht. We zijn zelfs aangenaam verrast dat 83 procent van de 1.000 ondervraagden de nieuwe kiesregeling zegt te kennen. Die kwam er een hele tijd geleden wel met wat gedoe, maar het was nu niet meteen de rel van het jaar. (Kort samengevat: de CD&V was enerzijds tegen, maar anderzijds stemde de partij toch voor het plan van Open VLD-minister Bart Somers.)

Er vallen het komende jaar nog heel wat zieltjes te winnen

‘We gaan eerst en vooral de kiezer moeten overtuigen om uit zijn bed te komen en naar het stemhokje te trekken.’ Dat was de reactie bij de meeste politici na het invoeren van de nieuwe regels. Dat zal niet helemaal onnodig zijn, maar het allerbelangrijkste is en blijft de inhoud. Wie staat voor wat? Want ‘slechts’ 67 procent weet nu al voor wie hij of zij gaat stemmen. 16 procent heeft zelfs nog absoluut geen idee… Er vallen het komende jaar dus nog heel wat zieltjes te winnen in onze 64 steden en gemeenten.

Dat het historische verkiezingen zullen worden, staat nu al vast. Naast de onbekende factor van de nieuwe spelregels, zullen ook de resultaten van de Vlaamse en federale stembusgang in juni meespelen. Hoe groot worden de extreme partijen in de Wetstraat? En welke gevolgen heeft dat voor de Dorpstraat?

Ik sluit af met nog goed nieuws: onze burgemeesters en schepenen hebben nog een jaar tijd om kiezers te overtuigen met beleid. Goed bestuur zal renderen. En of ze goed bezig zijn, dat lees je volgende week in hun rapport… in De Krant van West-Vlaanderen, uiteraard.