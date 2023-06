Je hebt gewone puzzels, moeilijke puzzels, héél ingewikkelde puzzels… en dan is er de zomervakantie. Voor heel wat jonge ouders zijn deze twee maanden een kluwen van kampjes, congé en 13 soorten opvang. Een ferm geregel. Een heus gedoe. Gepuzzel voor gevorderden.

De reden is zelfs voor niet-wiskundigen makkelijk te snappen. De vakantie duurt twee maanden, maar de gemiddelde werkende ouder kan in juli en augustus zo’n drie weken verlof nemen. Dan blijven er nog dertig werkdagen en op zijn minst evenveel puzzelstukjes over. Succes.

Onze Waalse buren hebben de oefening wat makkelijker gemaakt. Hun Grote Vakantie is voortaan niet meer zó groot. De kinderen mogen er ‘slechts’ zeven weken niet naar school.

Moeten de jongeren die voor onze kinderen zorgen niet beter vergoed worden?

Ik heb hier vorig jaar al gepleit om dat voorbeeld te volgen. Niet meteen voor de puzzelende ouders, maar vooral voor ‘het zomerverlies’: de nodige kennis die te veel kinderen kwijtspelen tijdens die lange schoolpauze. Maar een nichtje was toen niet te spreken over mijn mening, dus kijk ik nu even de andere richting uit. Naar de helden die onze kinderen opvangen…

Maar wat blijkt: heel wat gemeenten hebben moeite om de vakantie-opvang te organiseren. Want naast alle privé-initiatieven, is het vooral de lokale overheid die de puzzel helpt leggen. Maar wat alle West-Vlaamse bedrijven al jaren voelen, weten zij nu ook: mensen vinden is allesbehalve makkelijk.

En dat komt vooral omdat hun vakantiewerking steunt op vrijwilligers… die het moeten doen met een eenvoudige vergoeding. En als je kan kiezen tussen 30 euro per dag op een speelplein of een veelvoud elders, dan is voor velen de keuze snel gemaakt. Het leven is duurder voor iedereen.

Het doet de vraag rijzen of dit nog van deze tijd is. Moeten de jongeren die voor onze kinderen zorgen niet beter vergoed worden? Wat zij doen is toch meer dan waardevol? Trek indien nodig de prijs omhoog en reken door aan de ouders. In Knokke-Heist hoeven zij bijvoorbeeld maar twee euro per dag te betalen voor opvang. Zo goedkoop was een puzzel nog nooit…