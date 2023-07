“In het Engels hebben ze een mooie uitdrukking: fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ik ga me dus niet meer laten paaien door komedie.”

We citeren hier even letterlijk uit een ministerieel persbericht dat deze week op de redactie belandde. Afzender: Zuhal Demir, nog niet zo lang geleden door deze krant omgedoopt tot minister van West-Vlaamse Zaken. Ze voegde (weer) een nieuw hoofdstuk toe aan het stikstofverhaal, maar de N-VA’ster haalde vooral (weer) uit naar de CD&V – tot nader order nog altijd haar coalitiepartner.

Het persbericht van Demir bevat subtiele en minder subtiele steken naar de partij van haar collega-minister Crevits. In het Engels hebben ze daar ook een uitdrukking voor: who needs enemies when you have friends like these?

Ah, de politiek… Was het vroeger misschien beter?

Ah, de politiek… Was het vroeger misschien beter? In een zomerinterview met Knack verklapt Johan Vande Lanotte hoe de ministers onder Verhofstadt ook niet bepaald dikke vriendjes waren. “Ik heb maar weinig kernen meegemaakt waarop we elkaar niet hebben uitgescholden. Uitkafferen hoorde erbij… tot op het moment dat we de tafel verlieten. Dan gingen we er samen voor.” Het waren andere tijden…

Paul Breyne – in de vorige eeuw ook even minister – zal het ongetwijfeld kunnen beamen. In een bijzonder boeiend en openhartig interview laat de West-Vlaamse eregouverneur in deze krant zijn licht schijnen over de toestand van het land. Er borrelt iets in onze samenleving, vindt hij. Vrede vindt de man uit Ieper zelfs niet meer zo vanzelfsprekend.

Een harde boodschap, zo pal in de grote vakantie. We vinden niet meteen een Engelse boodschap die erbij past. Of toch misschien, voor de ministers die straks op verlof vertrekken: enjoy.