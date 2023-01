Of ik een opinie heb over Bassie en Adriaan? Ja, een hond mag geen andere dieren doodbijten.

Ik zeg dat ook tegen onze kat als ze trots een muis aan de achterdeur komt leggen. ‘Stoute poes, niet meer doen.’ Tot zover mijn mening. Niet dat ik geen gevoelens heb. Onlangs nog zag ik op tv hoe een bende wolven een everzwijn aanviel en ik zat met een krop in de keel. En toch duld ik de kat slechts in huis omdat ze al tien jaar het leven van mijn kinderen opfleurt. Een levend wezen met wie ik geen gesprek kan voeren, heb ik gewoon liever niet in mijn buurt. Zolang de dieren mij met rust laten, val ik ze ook niet lastig. Toegegeven, een mug durf ik wel eens tegen de muur petsen, maar ook die neiging tracht mijn vrouw, al 35 jaar een vurig vegetariër, bij mij te onderdrukken. Ik ben een man die geen hond bijt en bijgevolg vind ik dat een hond evenmin een man mag bijten, laat staan een weerloze kip.

Ik sprong van schrik over een haag waar ik tien jaar later niet over geraakt zou zijn

Als ik helemaal eerlijk ben moet ik toegeven dat ik bang ben van honden. Die angst dateert van toen ik een jaar of zes was en de hond van de buren achter me aanzat. In mijn wazige herinnering zie ik een kruising van een Gordon Setter en een Riesenschnauzer. Een mormel, zeg maar. Vermoedelijk wou het dier spelen, maar ik had hem verkeerd begrepen. En zo sprong ik over een haag waar ik tien jaar later zelfs met een Fosbury flop niet over geraakt zou zijn. Toen ik onlangs de bejaarde buurvrouw van weleer over mijn ervaring met haar hond vertelde, werden haar ogen glazig. Ik zag dat ze hield van dat dier. Porky heette hij. ‘Och, hij was te lui om te lopen. En bang… Er waren katten voor wie hij op de vlucht sloeg,’ zei ze. Ik voelde bijna een hondenvriend in mij wakker worden, maar net toen vernam ik dat in het naburige Ledegem een peutertje een arm en een been verloren had nadat het aangevallen was door de Stafford van zijn moeder. Prompt stelde mijn hoofd me de vragen die iedereen zich stelt: Waarom hebben mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen beesten die niemand in toom kan houden? En wanneer wordt het houden van zulke moordzuchtige vechthonden eindelijk eens verboden? Nee, een hond en ik, dat wordt nooit een match.