De processie van het Tempelierssteen

‘Wie wil er postgebouw?’

Het was de titel boven een artikel in deze krant op 7 maart 1997. Dinsdag exact 26 jaar geleden dus. Enkele maanden daarvoor had De Post – toen was er nog geen sprake van het hippere bpost – zijn intrek genomen in een splinternieuw gebouw in de Studentenstraat. En het Tempelierssteen stond dus leeg. Niemand die toen had gedacht dat dit ruim twee decennia later nog steeds het geval zou zijn.

Er waren de voorbije jaren nochtans plannen genoeg om het gebouw een nieuwe functie te geven. Twee jaar na het vertrek van De Post vormde het Tempelierssteen nog het decor voor een cultureel project, maar nadien bleef het jarenlang muisstil rond een van de oudste gebouwen van onze stad. Tot het in 2009 in handen kwam van de NV Aedific, een investeringspatrimoniumvennootschap gespecialiseerd in het bouwen, beheren, opknappen en verhuren van vastgoed.

Komt er nu, zes jaar na de bekendmaking van de plannen, eindelijk schot in de zaak?

Die had er meteen ambitieuze plannen mee. In mei 2013 werden spectaculaire simulatiebeelden verspreid waarop te zien was hoe het Tempelierssteen omgebouwd zou worden tot een luxehotel en -restaurant, met wijnkelder en wellnessruimte. Het moest de ‘place to be’ worden in de Ieperse binnenstad en alles moest klaar zijn tegen de zomer van 2014 en de de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog. Een half jaar na de voorstelling mochten de plannen echter al de prullenmand in, omdat de brandvoorschriften niet te verzoenen waren met de eisen van Monumentenzorg.

Nu, bijna 27 jaar nadat De Post vertrok uit het Tempelierssteen, lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. Zes jaar nadat aangekondigd werd dat er kantoorruimtes zouden komen, lijkt de NV Aedific er samen met een vastgoedkantoor er ook effectief werk van te maken. Al houden we best nog altijd een stok achter de deur. Onze collega die 26 jaar geleden het stukje over de verkoop pende, had wellicht ook verwacht dat er vlug schot in de zaak zou komen.