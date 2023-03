Na 27 jaar leegstand krijgt ‘oudste gebouw van Ieper’ eindelijk een nieuwe bestemming

Het Tempelierssteen, ook wel Hooghuis of Oude Post genoemd, is een van de oudste gebouwen van Ieper maar staat al te verkommeren sinds De Post er vertrok in 1996. In 2009 kwam het in handen van huidig eigenaar Aedific NV, die nu eindelijk werk wil maken van de herinrichting van het gebouw tot business center.

Het Tempelierssteen werd in de 13de eeuw gebouwd en vertoont op architecturaal vlak veel gelijkenissen met de Lakenhallen. Of het gebouw ooit toebehoorde aan de legendarische ridderorde van de Tempeliers, daarover zijn historici het niet eens. Wel zeker is dat de Tempeliers een grote aanwezigheid hadden in Ieper, met een commanderij vanaf 1131, 70 hectare eigendom, een weekmarkt en een jaarlijks Ascencioenfeest.

Beschermd monument

Niettemin wordt het Tempelierssteen beschouwd als een van de oudste gebouwen van Ieper. Het gebouw zou onder andere dienst gedaan hebben als brouwerij voor het in 1897 onder impuls van toenmalig minister van Posterijen Jules Vandenpeereboom door de Belgische staat werd aangekocht om er het postkantoor in onder te brengen. Het statige gebouw kreeg het tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar te verduren, maar werd niet helemaal verwoest. Het geraamte bleef recht en werd secuur gerestaureerd. Na de oorlog werd het heropgebouwd volgens de vooroorlogse plannen. In 1983 werd het pand gecatalogeerd als beschermd monument, maar in 1996 kwam het leeg te staan door de verhuizing van De Post naar de nieuwbouw in de Studentenstraat.

Plannen voor hotel

Sinds 2009 is het gebouw eigendom van de vennootschap Aedific NV uit Brussel. Zij zijn gespecialiseerd in het bouwen, beheren, opknappen en verhuren van vastgoed. In 2012 beloofde Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor Onroerend Erfgoed, nog 314.377,22 euro aan subsidies voor de restauratie. In 2013 werd aangekondigd dat het een klein, gezellig luxehotel met 11 kamers en klasserestaurant zou worden. Door problemen met vergunningen en brandveiligheid werd dit plan echter afgevoerd.

In 2017 kwam Aedific op de proppen met het plan om het Hooghuis om te bouwen tot vijftien kantoorruimtes. De investeringskost zou zo’n 1,5 miljoen euro bedragen. Het gebouw stond even in de stellingen, maar sedertdien bleef het stil rond de plannen. Daar komt nu eindelijk verandering in. “Er waren verschillende ontwerpen, maar nu is de beslissing gevallen voor een business center met verschillende kantoren die verhuurd zullen worden”, zegt Peter Despriet van vastgoedkantoor Diksimmo.

Een verborgen schat in het centrum van Ieper

“Wij zijn door de eigenaar ingeschakeld voor het beheer en het finetunen van de plannen. Met veel trots, want voor vastgoedmakelaars is dit gebouw toch een beetje een verborgen schat in Ieper. We zijn al meer dan een jaar bezig met de voorbereidingen op vlak van prijszetting en het finaliseren van de plannen.”

Er werd ook al begonnen met de renovatiewerken. “Zo werd de gevel al gezandstraald, net als de zijgevel en de achterkant. Het dak is ook al aangepakt en binnen staat alles casco. Er zijn dus wel al werken gebeurd die niet gezien werden. Maar vanaf nu zal er wel meer beweging moeten zijn. De oplevering is voorzien begin 2024”, gaat Peter Despriet verder.

Hogere investeringskost

Door de inflatie is de raming al serieus gestegen. “Er staat inderdaad een hoge investeringskost tegenover. Ik zeg niet dat het verdubbeld is, maar het zal niet veel schelen. Het gaat immers over 1.000 m² aan oppervlakte die we binnen hebben. Het is ook de bedoeling dat de renovatie in lijn ligt met de uitstraling van het historische pand, dus met high-end materialen en afwerking. Alles met de nieuwste technieken: verwarming met warmtepompen, parketvloer…” Het is wel de bedoeling dat de authentieke elementen binnen bewaard blijven. “De eigenaar is vertrouwd met het renoveren van historische panden. Zo blijven de zuilen behouden. Ook het omgekeerd scheepsgebinte dat dienst doet als dakconstructie is zo’n authentiek element dat in het eindresultaat zal geïntegreerd worden, net als de zitnissen aan de ramen en de open haarden.”

“Het is de bedoeling dat de restauratie in de lijn ligt met de uitstraling van het historische pand” Peter Despriet, vastgoedmakelaar

Diksimmo mikt op een breed publiek voor de verhuring van de kantoren. “Het is een business center van 1.000 m²”, vervolgt Peter Despriet. “Enerzijds hebben we mooie kantoorruimtes die we kunnen verhuren op jaarbasis, maar een dagpas behoort ook tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld een advocatenkantoor dat een bepaalde oppervlakte nodig heeft voor twintig medewerkers kan ook. We hebben immers de flexibiliteit om ruimtes op te splitsen. In dat opzicht zijn er verschillende markten die we kunnen aanspreken.”

Twee zones

“Het gebouw is ingedeeld in twee zones. Enerzijds heb je de fantastische verkoophal waar er een onthaal komt met receptieservice. Het tweede deel van het gebouw bestaat uit aparte kantoorruimtes. De zolderverdieping wordt een van de mooiste ruimtes. Naast het schitterende dakgebinte zullen daar ook de grote ramen van vier meter hoog met zicht op de Lakenhallen en het belfort in het oog springen. Er zal ook een tuin zijn en een groot dakterras.”

De grote vraag is waarom het na de aankondiging van de plannen in 2017 zo lang moest duren voor er begonnen werd met de concrete realisatie. “Ik denk dat het vooral een combinatie geweest is van veel projecten die afgewerkt moesten worden. Daardoor is het wellicht een beetje blijven liggen. Wij zijn erbij gekomen om weer schwung in dit project te steken. Enkele kandidaten kwamen ondertussen al een kijkje nemen en er is al een grote partner die interesse heeft om de volledige linkerkant te huren.”