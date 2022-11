De Lumineuze Nachten zijn een meerwaarde voor Roeselare, al zijn er nog wel wat werkpuntjes

Nog tot en met komende zondag 13 november kan je in de brouwerij van Rodenbach terecht voor De Lumineuze Nachten. Daarbij wordt via tal van lichtprojecties het verhaal van 200 jaar Rodenbach verteld, of toch de eerste paar jaar.

En het moet gezegd: het project is echt lumineus, verwondering van begin tot einde. Hoedje af voor vader en zoon Luc en Alexander Stragier die met Urban Mapping de trekker zijn van dit topproject. Dat De Lumineuze Nachten ondertussen al verschillende weken de sociale media beheersen, is hun verdienste. Het project is op maat van jong en oud. De kinderen genieten van de vele animaties en leuke figuurtjes, dat is ook het geval bij de volwassenen, maar zij zetten ook een stap in de wondere wereld van het Roeselaars stadswater. De figuur van Wim Opbrouck is daarbij de perfecte gids.

De organisatie klokt normaal af op meer dan 25.000 bezoekers. Dat is heel veel voor een project dat nog maar pas komt kijken, ook al heeft vooral Alexander als visueel kunstenaar al heel wat sporen verdiend. Met dank ook aan de perfect afgestemde marketing via de verschillende partners. Het zorgt ervoor dat niet alleen Roeselarenaars, maar ook heel wat mensen uit de ruime regio naar de Rodenbachstad kwamen afgezakt. Voor Roeselare als stad waren De Lumineuze Nachten een flinke meerwaarde.

“Een frisse Rodenbach op het einde had De Lumineuze Nachten afgemaakt”

Heel wat lof dus, al mogen we niet blind zijn voor de kinderziektes. Zo vonden de meeste projecties plaats op het binnenplein van de brouwerij, met bijhorende commentaarstem per scène. Doordat alles zo dicht op elkaar plaatsvindt, was het geluid vaak erg chaotisch en hoor je bij momenten vooral de commentaar van het hoofdstuk enkele meters verder. Daarnaast waren er ook wel wat ontgoochelde reacties over het kleine blikje, de eerste dagen zelfs niet gekoeld, Rodenbach Fruitage na afloop. Voor 17 euro verwacht je toch minstens een deftige Rodenbach!

Tot slot is het natuurlijk een evenement in open lucht. En als je, zoals ondergetekende, dan net een stormachtige avond hebt uitgekozen, dan is de beleving natuurlijk heel wat minder. Al kan je daar als organisatie maar weinig aan doen. Allemaal zaken om mee te nemen naar volgend jaar, want het is normaal de bedoeling dat er dan een nieuwe editie van het lichtspektakel plaatsvindt. Daarbij wordt een volgende stap gezet in het verhaal van de Rodenbachs!