Magisch Lichtspektakel De Lumineuze Nachten in Roeselaarse brouwerij Rodenbach

In brouwerij Rodenbach is het startschot gegeven voor het magische lichtspektakel De Lumineuze Nachten, een productie van Urban Mapping uit Roeselare. In een veertig minuten durende lichtshow kom je alles te weten over het intrigerende verhaal van de familie Rodenbach, met Wim Opbrouck als verteller van dienst. Het evenement loopt de komende twee weken elke avond.

Voor het lichtspektakel heeft Urban Mapping kosten noch moeite gespaard. Alle muren van de brouwerij zijn op voorhand ingescand en er zijn creaties gemaakt die perfect passen.

Familie Rodenbach

“In totaal brengen we zes hoofdstukken met daarin sleutelscènes uit het leven van de familie Rodenbach”, vertellen vader en zoon Luc en Alexander Stragier, die in 2020 met hun start-up begonnen zijn.

“We hebben al ervaring met lichtevenementen in Utrecht en het Franse Enghier, maar hier is het de eerste keer dat we een consistent verhaal naar voren brengen. Om dat in eigen stad te kunnen doen is een voorrecht en een hele eer.”

Striptekenaar Jimmy Hostens

Bezoekers lopen in veertig minuten doorheen een traject in de brouwerij en worden daarbij op sleeptouw genomen door 3D-figuren, waaronder een verteller die ingesproken wordt door acteur Wim Opbrouck.

Voor de tekeningen kon het bedrijf een beroep doen op nieuwe medewerker en lokaal bekend striptekenaar Jimmy Hostens. “Fantastisch om mijn werk hier op deze manier tot leven zien komen”, zegt hij. “Ik krijg er echt kippenvel van.”

Voor De Lumineuze Nachten zijn op voorhand al 17.000 tickets de deur uit, maar Urban Mapping hoopt de komende twee weken 30.000 bezoekers te overtuigen een kijkje te komen nemen. “We hebben hard gewerkt om er een fantastische ervaring voor de mensen van te maken”, aldus Alexander.

“Er zijn dagen en nachten werk ingekropen en alle details zitten goed. De bedoeling is ook om hier volgend jaar een vervolg aan te breien, maar we hopen eerst en vooral dat deze editie een groot succes mag worden.”