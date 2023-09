De kat en de melk

West-Vlaanderen telt 64 burgemeesters. Een van hen gooit nu zijn sjerp over de haag. Niet omdat hij een jaar voor de verkiezingen een opvolger wil lanceren, maar omdat de man niet enkel lintjes wil knippen. Anthony Dumarey zet in Oudenburg een stap opzij, maar doet dat duidelijk niet van harte. Zijn stad stond al onder verscherpt toezicht, maar onderzoek van Audit Vlaanderen dwingt de Open VLD’er nu om afstand te nemen van zijn ambt.

Het probleem? De bijna gewezen burgervader is in zijn Oudenburg ook eigenaar van een vastgoedkantoor. Dat is op zich niet verboden, maar de kat zit dan wel dicht bij de melk. Een burgemeester vergaart door zijn positie kennis én macht die nogal handig kan zijn als immomakelaar.

Mogen burgemeesters een huis kopen in hun gemeente?

Onze krant bracht begin 2022 aan het licht dat het kantoor van Anthony Dumarey luxeflats aanbood die gebouwd zouden worden boven het nieuwe Welzijnshuis van het OCMW… nog voor er een bouwvergunning was. Geen probleem, vond de burgemeester toen zelf. Maar voor Audit Vlaanderen was dit nieuws het sein om er een paar stenen te gaan omdraaien.

Deze week kreeg de gemeenteraad er hun rapport te zien. Volgens oud-burgemeester Peter Velle voelden vele gemeenteraadsleden zich na het lezen ‘bekocht’. Anderen spraken blijkbaar over ‘een regelrechte misdaadroman’. Na een dag weerwerk bieden, bedankte de burgemeester voor een ceremoniële functie en hield hij de eer aan zichzelf.

Einde verhaal? Helemaal niet. Ook het parket is nu bezig aan een onderzoek. Daar noemen bronnen het dossier ‘met voorsprong’ het zwaarste van allemaal. Want niet te vergeten: ook in Meulebeke, Moorslede en Staden zit een burgemeester in nauwe schoentjes door vastgoedpraktijken.

De discussie kan nu weer oplaaien… Mogen burgemeesters een huis kopen in hun gemeente? Natuurlijk wel. Meer dan één? Goeie vraag. En mag de baas van een gemeente er ook de baas zijn van een immokantoor? De kat zegt ja. Mijn buik zegt neen.