Wat vandaag in de krant staat, is morgen oud nieuws en volgende week geschiedenis… Zo luidt het cliché toch. Wel, dan haalden wij het geschiedenisboek van 23 oktober 2020 nog eens uit de kast. Jean-Marie Dedecker stond toen groot op onze voorpagina. Zijn boodschap: ik vertrek uit het parlement. Nieuws dat meteen Groot Nieuws werd.

De burgemeester van Middelkerke was Brussel beu. “De verplaatsing is een belasting geworden. Een straf zelfs. Je mag van geluk spreken als je maar vier uur onderweg bent. Ik wil dat niet meer. En wat we daar doen, is vaak nutteloos. Het is een nutteloze stiel geworden”, zo liet hij onze geschiedschrijver noteren. Dedecker zou de rit tot 2024 niet uitzitten, zich in de Kamer laten vervangen en nooit meer nationaal opkomen als politicus. “Dat is voorbij.”

In het huidige klimaat haalt Lijst Dedecker hier makkelijk de kiesdrempel

Het kan verkeren, zo wil een ander cliché. Dedeckers opvolger Joren Vermeersch (N-VA) zit nog altijd in de wachtkamer. Het ziet ernaar uit dat de Bruggeling op zijn minst tot de volgende verkiezingen mag wachten tot hij eens de uren durende verplaatsing naar Brussel mag maken. En ook achter het feit dat Dedecker nooit meer nationaal gaat, staat sinds een maand een dik vraagteken. Het kriebelt plots weer, bij de gewezen judocoach. Hij heeft zin om nog eens op de tatami te stappen in West-Vlaanderen en een paar ippons uit zijn mouw te schudden.

Vandaag staat zoon Dedecker op onze voorpagina. Dimitri heeft zelf voor het eerst politieke ambities, maar laat in ons geschiedenisboek noteren dat zelfs hij nog niet weet wat zijn vader gaat doen in 2024. Áls hij volgend jaar opkomt voor de federale of Vlaamse verkiezingen, dan zou de factor Dedecker niet te onderschatten zijn. De andere partijen worden zenuwachtig bij de gedachte alleen al, weet de zoon van. En hij heeft gelijk. In het huidige klimaat haalt Lijst Dedecker hier makkelijk de kiesdrempel. En dat kan anderen dan weer in de buurt van die gevreesde grens brengen.

Tegen Pasen zou er misschien witte rook volgen, liet vader Dedecker ergens neerschrijven, en we zijn al Goede Vrijdag… maar een officiële verrijzenis kan nog altijd.