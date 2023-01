Ik ging hier iets schrijven over Zuhal Demir. Over hoeveel West-Vlamingen wakker liggen van de populaire minister uit het verre Limburg. Over hoe opvallend het is dat zij een maand mediastilte onderbreekt voor een boodschap aan West-Vlaanderen…

Maar net toen ik de laptop openklapte en mijn eerste zin zocht, piepte mijn smartphone. Brekend nieuws. ‘Politieke partijen geven recordbedrag uit aan advertenties op sociale media, N-VA absolute koploper’. De partij van Demir alleen schonk in een jaar tijd 1.715.490 euro aan Mark Zuckerberg. De Belgische politiek stortte samen vijf miljoen om hun dringende boodschap te promoten op Facebook en Instagram. Nergens in Europa doen ze beter. Of moeten we zeggen, slechter?

Er is te weinig geld voor de zorg en voor het onderwijs, maar onze partijen smijten met belastinggeld op sociale media

Vlaams Belang-voorzitter en ‘kampioen’ Tom Van Grieken spendeerde liefst 363.623 euro in 2022. Bij ons is zijn partijgenoot en Bruggeling Tom Vandendriessche koploper: bij hem ging gemiddeld meer dan 7.500 euro per maand naar de Amerikaanse techgigant. Financiële crisis? Waar?

Want ik wil mijn woorden wikken… In tijden waar veel mensen het eind van de maand vrezen, gooien onze politici online met gigantische maandweddes. Er is te weinig geld voor de zorg en voor het onderwijs, maar onze partijen smijten met belastinggeld op sociale media. Wanneer gaan ze daar nu eindelijk eens een rem op zetten?

Maar ik had een goed voornemen dit jaar. Ik zou hier wat positiever willen zijn. Wel, een pluim voor die andere populaire politica uit Vlaanderen: Hilde Crevits. Het is een goed bewaard geheim dat zij niet meespeelt in dat circus. In 2022 spendeerde de minister uit Torhout volgens de cijfers van AdLens geen cent aan Facebook en Instagram. Een voorbeeld om te volgen.