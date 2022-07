Wagen rijdt tegen toeristenbus bij oorlogsbegraafplaats in Ieper

Een wagen belandde donderdagnamiddag tegen een geparkeerde toeristenbus naast de oorlogsbegraafplaats Essex Farm Cemetery bij Ieper.

Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper gebeurde de aanrijding donderdagnamiddag rond 14.30 uur. Een wagen, bestuurd door een man van 73 jaar uit de Heuvellandse deelgemeente Westouter, belandde tegen de linkerachterkant van een Britse toeristenbus.

Die stond geparkeerd naast de Diksmuidseweg tussen Ieper en deelgemeente Boezinge ter hoogte van Essex Farm Cemetery, een Commonwealth begraafplaats waar de Canadese arts John McCrae in mei 1915 het wereldberoemde gedicht ‘In Flanders Fields’ schreef.

Onwel geworden

Er werd een ambulance ter plaatse gevraagd voor de bestuurder. “Hij was onwel geworden”, zegt Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper. “De man was aanspreekbaar en klaagde over hoofdpijn en een schaafwonde ter hoogte van zijn gordel. De schade viel mee. Er was geen hinder voor het verkeer.”

(TP)