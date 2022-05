Wagen gaat over de kop na botsing: peuter in auto ongedeerd

In de Veldhoekstraat in Ruddervoorde gebeurde zaterdagavond rond half tien een ongeval. Een auto reed er een geparkeerde bestelwagen aan en ging over de kop.

Volgens omstaanders reed de bestuurster van de wagen haar partner, die voor haar reed, in de richting van de E403, achterna.Ter hoogte van de flitspaal in de Veldhoekstraat liep het fout. Om een nog onduidelijke reden kwam de wagen in botsing met een geparkeerde bestelwagen, daarbij kwam de auto op zijn dak terecht.

De bestuurster raakte lichtgewond, een peuter die ook in de wagen zat, bleef gelukkig ongedeerd. Beiden werden opgevangen en verzorgd in de ambulance. De man die voorop reed was aangeslagen.

Door het ongeval was de Veldhoekstraat in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer. De brandweer kwam ter plaatse om de weg te reinigen. De lokale politie deed de vaststellingen.