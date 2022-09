Vrouwelijke passagier in levensgevaar na zwaar verkeersongeval tussen politiecombi en personenwagen

Door een zwaar verkeersongeval tussen een politiecombi en een personenwagen bij Zonnebeke, raakten vier mensen gewond. Een vrouwelijke passagier zou in levensgevaar verkeren.

De hevige aanrijding gebeurde woensdagnamiddag even na 13 uur op de Briekestraat, ter hoogte van het op- en afrittencomplex van autosnelweg A19 tussen Zonnebeke en Ieper. Een politiecombi van politiezone Arro Ieper, die prioritair aan het rijden was met sirene en zwaailichten, kwam van de afrit van de A19 uit de richting van Ieper. De combi was op weg naar een andere interventie, een verkeersongeval met een scooter in de Dadizelestraat in Moorslede.

Bij het opdraaien van de combi op de Briekestraat zou een personenauto, die op de Briekestraat reed en wellicht kwam vanuit de richting van Zonnebeke, geen voorrang verleend hebben aan de politiecombi. Door de hevige impact van de aanrijding raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en belandde de personenauto van het merk Hyundai aan de overkant van de Briekestraat op het fietspad.

Bij de aankomst van de hulpdiensten bleek de vrouwelijke passagier in de Hyundai er het ergst aan toe. Ze werd bevrijd door een interventieploeg van Brandweer Westhoek en zou er erg aan toe zijn. Ook haar mannelijke bestuurder raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Het zou gaan om een ouder koppel. De twee mannelijke politie-inspecteurs uit de combi hadden lichte lichamelijke klachten. Alle betrokkenen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval was de Briekestraat plaatselijk enkele uren afgesloten voor het verkeer. Dat zorgde vooral voor filevorming op de Briekestraat uit de richting van Ieper. De naburige politiezone Grensleie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. “Dat is de standaardprocedure wanneer een voertuig van de eigen politiezone betrokken is bij een ongeval”, aldus Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper. Ook het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Brandweer Westhoek bleef ter plaatse om mee het verkeer om te leiden en na de vaststellingen en de takelwerken het wegdek te reinigen. (TP)