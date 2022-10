Vrouw rijdt tegen gevel van Telenetwinkel op Grote Markt in Roeselare

Zondagavond gebeurde er omstreeks 18 uur een opmerkelijk ongeval op de Grote Markt in Roeselare.

Een 84-jarige vrouw uit Kortemark reed er met haar Citroën toen het ter hoogte van het kruispunt met de Ooststraat en de Noordstraat verkeerd liep. De vrouw had eerst de intentie om de Ooststraat in te rijden, maar reed uiteindelijk toch gewoon rechtdoor. De wagen reed over de lage middenberm en belandde uiteindelijk in de gevel van de Telenetwinkel op de hoek van de Grote Markt en de Noordstraat.

De vrouw kwam met de schrik vrij, maar werd toch ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Politie en brandweer werden ter plaatse geroepen. De politie beveiligde de omgeving. Door het Weekend van de Klant was er nog behoorlijk wat volk in het stadscentrum. De brandweer kwam tussen omdat er mogelijks instortingsgevaar was. Een takelaar kwam ter plaatse om de beschadigde Citroën weg te halen.