Op de spooroverweg van de Poperingseweg in Ieper is zaterdagvoormiddag een vrouw zwaargewond geraakt nadat ze werd aangereden door een trein. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De vrouw werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval is het treinverkeer tussen Poperinge en Ieper onderbroken. Spoorwegmaatschappij NMBS legt vervangbussen in.