Vrachtwagen met bietenpulp kantelt bij werken: urenlange hinder op gewestweg N8

Een vrachtwagen kantelde zondagochtend bij wegenwerken op de gewestweg N8 in Veurne. De lading – bietenpulp, een soort veevoeder – belandde deels in de berm. De opruim- en takelwerken zorgden voor urenlange hinder.

Brandweer Westhoek werd zondagochtend even voor 8 uur opgeroepen om een bevrijding uit te voeren in een voertuig in Veurne. Op de N8 was een vrachtwagen gekanteld in de buurt van het op- en afrittencomplex van de autosnelweg E40 ter hoogte van het Veurnse dorp Steenkerke. De bestuurder zat niet gekneld, maar kon niet meteen uit de cabine van de trekker.

Bietenpulp

Volgens vaststellingen van politiezone Spoorkin was de bestuurder, een man van 68 jaar uit Diksmuide, niet gewond. De vrachtwagen belandde op zijn rechter zijkant, waardoor de lading deels in de berm belandde. Het ging om bietenpulp, een restproduct van suikerbieten dat gebruikt wordt als veevoeder. Mogelijk speelde de wegversmalling voor de werken op de N8 een rol en reed de vrachtwagen eerst met de linkerkant op de betonblokken op het midden van de weg.

Kraan

Met een kraan werden de betonblokken verwijderd om ruimte te maken voor de takelwerken en het overladen van de bietenpulp in een andere vrachtwagen. De opruim- en takelwerken zorgden voor urenlange hinder: het verkeer moest beurtelings passeren aan aangepaste snelheid. (TP)