Voertuig wordt aangereden tijdens rijexamen

Het rijexamen van een 20-jarige jongeman uit Houthulst kwam vrijdagmiddag abrupt ten einde nadat zijn voertuig werd aangereden op het kruispunt van de Hoogleedsesteenweg en de Rijksweg in Roeselare. De jongeman kwam met de schrik vrij, zijn opa en de examinator geraakten wel gewond.

Een 20-jarige jongeman was vrijdagmiddag iets voor drieën bezig met zijn rijexamen toen er daar langs de Rijksweg in Roeselare prompt een einde aan kwam. In de auto zaten de jongeman, zijn op van 71 jaar en de examinatrice, een 32-jarige vrouw uit Vleteren. Hij stond klaar om vanop de Rijksweg de Hoogleedsesteenweg richting Roeselare in te draaien, toen hij bij een ongeval betrokken geraakte.

Vanuit Gits kwam een 69-jarige man aangereden. Hij maakte aanvankelijk aanstalten om links de Hoogleedsesteenweg richting Hooglede in te rijden, maar besliste plots om toch rechtdoor te rijden. De jongeman kon het voertuig onmogelijk nog ontwijken en dus kwam het tot een harde klap. De oudere man greep de wagen vol in de flank.

Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij. De examinatrice en de opa geraakten bij het ongeval wel gewond. Zij zaten beiden aan de rechterkant, de kant waar de auto geramd werd. Beide voertuigen geraakten bij de botsing zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Door het ongeval ontstond er een lange file langs de Rijksweg tussen de Diksmuidsesteenweg en de Hoogleedsesteenweg. De politie en de brandweer regelden het verkeer.