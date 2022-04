Vier mensen naar het ziekenhuis na ongeval op verkeerswisselaar in Brugge

Even over 16 uur donderdagmiddag gebeurde op de verkeerswisselaar in Brugge een ongeval. Daarbij zouden vier mensen naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

Hoe het ongeval precies gebeurde, is momenteel nog onduidelijk. Feit is dat één auto tegen de vangrail belandde. Daar vielen twee gewonden. In een tweede auto die op de pechstrook stond, wel zonder ogenschijnlijke schade, zouden ook twee mensen naar het ziekenhuis overgebracht zijn.

Door het ongeval was er vertraagd verkeer uit de richting van Brugge, maar ook van de afrit uit de richting van Oostkamp. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen en de brandweer zorgde voor signalisatie.