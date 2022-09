Verkeershinder door aanrijding op Gentsesteenweg in Harelbeke

Vrijdagnamiddag kwam het in Harelbeke op de Gentsesteenweg tot een aanrijding tussen twee wagens. Een dame werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Het voorval zorgde voor hinder op het erg drukke kruispunt.

“Een moment van onoplettendheid, gevolgd door een knal!” Getuigen kunnen het ongeval dat zich voordeed op het kruispunt van de Gentsesteenweg en de Ringlaan erg beknopt omschrijven. Rond 13 uur kwam een gezin in een kleine stadswagen uit het centrum van Harelbeke gereden. Ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan wilden ze links indraaien maar hadden de tegenligger niet opgemerkt. Volgens verschillende verklaringen zou een vrachtwagen het zicht hebben geblokkeerd. Wat volgde was een harde knal, waarbij beide wagens op het kruispunt tot stilstand kwamen.

De inzittenden van de Honda, een gezin met kind, kwamen er met de schrik van af. De dame aan het stuur van de tegenligger klaagde over pijn in de borststreek. De hulpdiensten besloten het zekere voor het onzekere te nemen en brachten haar over naar het ziekenhuis.

Het kruispunt van de Gentsesteenwseg en de Ringlaan is een druk kruispunt, waardoor het verkeer meteen heel wat hinder ondervond.