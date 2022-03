Twee neven van 36 kunnen zelf uit omgekeerde auto in gracht ontsnappen in Moere

Twee neven van 36 jaar oud konden zaterdagochtend zelf uit hun omgekeerde wagen ontsnappen die in een metersdiepe gracht was geëindigd in Moere nabij Gistel. Gelukkig stond er niet al te veel water in de gracht. Ze raakten beiden lichtgewond. “Mijn zoon was wat gehaast en heeft zich misrekend. Jammer voor zijn mooie auto”, zegt de papa van de bestuurder.

Het ongeval gebeurde rond 7.40 uur op de Nieuwland in Moere bij Gistel. Dat is de weg die naast de verhoogde Aletebeek loopt. De 36-jarige Chris C. uit Zerkegem reed met zijn Mercedes break AMG-line komende vanuit Gistel richting Moere. Naast hem zat zijn 36-jarige neef. Plots ging het verkeerd en ging de wagen van de weg af. De Mercedes kwam rechts van de weg op het dak van de wagen in een brede en metersdiepe gracht terecht, aan de overkant van de Aletebeek. Beide mannen konden zelf uit de auto klauteren en naar boven kruipen om daar de hulpdiensten te bellen. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse. Beide mannen werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Iets te veel haast

De vader van Chris C. kwam eveneens naar het ongeval. “Dit kon veel erger afgelopen zijn”, zegt de man. “Gelukkig staat er niet veel water in de gracht. En heeft hij een stevige wagen. Die is nog maar acht maanden oud. Echt zonde, hij was zo tevreden met zijn aankoop. Hij had iets te veel haast, dat is zeker. En deze weg is verraderlijk omdat ze nat was en vaak vettig ligt door wat moddersporen. Chris moest eerst zijn neef naar het werk voeren en haastte zich dan naar huis om zijn zoon naar de voetbal te brengen want die had een wedstrijd in Destelbergen. Zelf heeft hij wat last van zijn nek en een wonde aan het voorhoofd, zijn neef had ook wat last. Maar het kon dus erger zijn.” Een takeldienst werd opgeroepen om de Mercedes uit de diepe gracht te halen. (JH)