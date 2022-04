Twee lichtgewonden nadat bestelwagen en Volvo botsen in ‘s Heerwillems in Avekapelle

Op de ’s Heerwillems in Avekapelle bij Veurne kwam het donderdagmiddag andermaal tot een zwaar verkeersongeval. Er vielen twee lichtgewonden toen een bestelwagen en SUV op elkaar inreden.

Het ongeval gebeurde rond 16 uur op de weg tussen Avekapelle en Pervijze. Een bestelwagen en een Volvo SUV kwamen er zijdelings frontaal met elkaar in botsing. Wellicht gebeurde dat toen een van de twee bestuurders wat te veel van de rijbaan afweek tijdens het kruisen. “Na de klap bleef de Volvo op de rijbaan staan maar belandde de bestelwagen in de gracht”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin.

N35 afgesloten

“De bestuurder in de bestelwagen raakte niet op eigen kracht uit het voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd net als de bestuurder van de Volvo met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de N35 lange tijd afgesloten tussen de rotonde van Avekapelle en het kruispunt in Pervijze. Dit tot de voertuigen getakeld werden.”

Zoveelste ongeval

Met de botsing komt alweer een nieuw ongeval op het palmares van de ’s Heerwillems. Die weg met zijn vele bochten leende zich al vaker tot verkeersongevallen. Vorig weekend nog, even verder dan waar het ongeval nu gebeurde, verongelukte nog een 60-jarige motorrijder uit Koksijde toen hij onder een tractor terechtkwam die een erf wilde indraaien. Ook dat ongeval gebeurde net na een bocht en wellicht hadden beide bestuurders elkaar toen niet gezien. (JH)