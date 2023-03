Twee gewonden nadat inhaalmanoeuvre fout afloopt in Esen

Bij een zware botsing tussen twee wagens vielen dinsdagavond in Esen twee gewonden. Dat gebeurde na een fout gelopen inhaalmanoeuvre. Na de klap werd een van de wagens weggeslingerd en kwam op de zijkant in een stuk weide terecht.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdagavond om 21.15 uur in Klerkenstraat ter hoogte van de Kattestraat in Esen, deelgemeente van Diksmuide. Een BMW en een Volkswagen Beetle kwamen er zwaar met elkaar in botsing. “Dat gebeurde toen de ene wagen de andere aan het inhalen was”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder. “Bij dat inhaalmanoeuvre raakte de ene wagen de andere en zo kwamen beide wagens naast de weg terecht.”

Jonge bestuurders

De klap was zo hevig dat de Beetle weggeslingerd werd tot tegen een elektriciteitspaal. Die knakte af waarna de auto door de klap nog in een weide terechtkwam en daar op de zijkant bleef liggen. De vier inzittenden van beide voertuigen konden op eigen kracht hun wagens verlaten en verwittigden de hulpdiensten. Omdat er niemand gekneld zat, hoefde er geen brandweer langs te komen. Wel werd een ziekenwagen, een MUG-team en de politie ter plaatse gestuurd. “De twee bestuurders van beide voertuigen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om erg jonge bestuurders, maar hun verwondingen vallen mee.”

De beide bestuurders zijn afkomstig uit Houthulst en waren op weg naar huis. Zowel de BMW als de Volkswagen liepen zware schade op en moesten getakeld worden. (JH)