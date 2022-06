Twee gewonden nadat auto op dak in gracht eindigt na botsing

Bij een zwaar verkeersongeval in de Moerestraat in Leke bij Diksmuide vielen vrijdagmiddag twee gewonden. Een auto eindigde er op zijn dak in de gracht.

Het ongeval gebeurde rond 15.50 uur in de Moerestraat, op het stuk tussen Leke en Zande. Twee auto’s zijn op het stuk weg tussen de weilanden met elkaar in botsing gekomen. Hoe het ongeval precies gebeurde is nog niet duidelijk. Wellicht maakte een van de twee bestuurders een inschattingsfout en week te veel van de rijbaan af. Er volgde een vrij stevige aanrijding. De politie en een ambulance snelden ter plaatse. Geen van de slachtoffers zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. De politie deed de nodige vaststellingen.

“Het ging om een botsing tussen een Ford Fiesta en een Ford C-Max”, zegt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder. “In de ene wagen zat een 26-jarige dame uit Gistel en in de andere auto zat een 74-jarige vrouw uit Diksmuide. Een van de twee wagens is op zijn dak in de gracht geëindigd maar het slachtoffer kon zelf de wagen verlaten. Na verzorging ter plaatse werden beide bestuurders overgebracht naar het ziekenhuis. De twee auto’s waren niet mee rijvaardig en werden getakeld.”

Door het ongeval was de Moerestraat een tijdlang versperd voor alle verkeer. Wie ter plaatse kwam moest omdraaien en terugrijden. Rond 16.45 uur was de rijbaan terug vrij. (JH)