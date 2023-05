Twee fietsers gewond na aanrijdingen in Kortemark

Bij twee aanrijdingen op het grondgebied van Kortemark zijn twee fietsers lichtgewond geraakt. Ze mochten gelukkig beiden snel het ziekenhuis verlaten.

Een eerste ongeval gebeurde woensdagavond rond 21.30 uur in de Esenstraat in Zarren. Om een onduidelijke reden botste een fietser daar tegen een geparkeerde wagen. Dat gebeurde wellicht toen de man bij het manoeuvreren met zijn knie bleef haperen aan het voertuig. Hij kwam ten val en werd met lichte verwondingen opgenomen in het ziekenhuis van Torhout. De wagen vertoonde lichte schade.

Een tweede ongeval gebeurde donderdagochtend net voor 8 uur. “In de Oude Zeedijkstraat kwam het tot een aanrijding tussen een auto bestuurd door een vrouw uit Staden en een fietser uit Roeselare”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder. “De fietser kwam ten van en liep lichte verwondingen op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht maar mocht net als de fietser van woensdagavond het ziekenhuis snel weer verlaten. (JH)