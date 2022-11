Straat in Handzame tijdlang afgesloten nadat 86-jarige op bestelwagen botst

De Handzamestraat in Handzame was zondagavond een tijdlang afgesloten door een verkeersongeval. Een 86-jarige man botste er in zijn auto op een geparkeerde bestelwagen en liep daarbij lichte verwondingen op.

Het verkeersongeval gebeurde even na 17 uur in de Handzamestraat in de richting van het centrum. Een 86-jarige man uit Kortemark schatte een passage om een rij geparkeerde voertuigen voorbij te gaan verkeerd in en knalde links achteraan op een geparkeerde Ford Transit. Door de klap draaide zijn eigen Citroën om de as en kwam in het midden van de rijbaan tot stilstand.

Buurtbewoners die de klap hoorden snelden de man te hulp. Ze haalden hem uit de wagen en zagen dat de man zich onwel voelde. Hij kon even bekomen op een stoel tot de komst van de medische hulpdiensten die zich verder over hem ontfermden. De man raakte uiteindelijk lichtgewond.

Door het ongeval was de Handzamestraat vanaf de Aarsdamstraat een uur lang versperd tot de voertuigen getakeld werden. Buurtbewoners ruimden de brokstukken nog op.

De Ford Transit, anderhalf jaar oud, liep flinke schade op. De herstelkosten lopen in de duizenden euro’s. De dochter van de bejaarde man kwam zich nog excuseren bij de buurtbewoner.

(JH)