Spookrijder (31) botst wellicht moedwillig op camper en overlijdt op A10 in Zandvoorde, inzittenden camper zwaargewond

Er is een dodelijk ongeval gebeurd op de A10 (E40) ter hoogte van Zandvoorde richting Oostende. Een spookrijder botste er op een camper. De spookrijder, een man uit Oostende, kwam hierbij om het leven. Volgens een familielid zou hij gekampt hebben met een psychose.

Het ongeval gebeurde rond 11.40 uur op de autosnelweg richting Oostende. Ter hoogte van de afrit in Zandvoorde werd een camper plots geconfronteerd met een spookrijder. Bij de crash kwam de 31-jarige Oostendenaar om het leven. De inzittenden van de camper werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Zij verkeerden even in levensgevaar, maar ondertussen zou de kritieke fase geweken zijn. De precieze omstandigheden van het incident worden nog onderzocht door politie en parket.

De camper kwam in de gracht terecht. © JVM

De 31-jarige Oostendenaar zou in Zandvoorde de snelweg opgereden zijn om een honderdtal meter verder tegen de camper te botsen. Wellicht gaat het om een geval van zelfdoding, klinkt het bij de familie. De man, die al langer kampte met psychische problemen, zou zichzelf gisterenavond aangeboden hebben bij de politie, waar hij doorverwezen werd naar de spoedgevallen. Maar ook daar kreeg de man te horen dat ze hem niet konden helpen. Zaterdagmorgen zou hij dan een psychose gekregen hebben waarna hij een einde wou maken aan zijn leven.

Omstreeks 16.30 uur werd de autosnelweg opnieuw vrijgegeven voor het verkeer, nadat de wrakken en alle brokstukken verwijderd waren. (JR/Belga)

De camper moest in stukken getakeld worden. © JVMA