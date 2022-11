Schepen Charlotte Verkeyn out na ongeval met kart

Schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) is een week out na een ongeval met een kart.

De schepen voor lokale economie werd bij de start van de gemeenteraad verontschuldigd omwille van een ongeval. Dat gebeurde vrijdag tijdens een teambuilding met het Economisch Huis op een kartcircuit in Middelkerke.

Tijdens de activiteit ging het wagentje van de schepen uit de bocht. Ze werd zwaar geraakt en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. “Ik heb flink wat hoofdpijn en blauwe plekken overal, ik heb enkele moeilijke nachten achter de rug”, vertelt de politica.

Het is niet de eerste keer dat ze iets voor heeft met een vervoermiddel. Drie jaar geleden viel ze van een elektrische step. Ze is erg geschrokken van het ongeval met het kartwagentje dat veel erger had kunnen aflopen.