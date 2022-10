Oprit Adinkerke E40 versperd door vrachtwagen die vastzit aan verlichtingspaal

Op de E40 in Adinkerke ontstond maandagochtend wat verkeershinder door een ongeval met een vrachtwagen. De verstrooide trucker vergat tijdens het parkeren zijn handrem, waardoor het gevaarte vooruit bolde en in de zachte berm terecht kwam.

Het verkeersongeval gebeurde even na 6 uur deze ochtend. Een Franse trucker van een tankwagen reed er de oprit van de E40 in Adinkerke op om richting Brussel te rijden. Bij het nemen van de bocht boven om de snelweg in te voegen liep het verkeerd.

Naar eigen zeggen viel de bestuurderskaart van de trucker uit het systeem en zette de trucker zijn gevaarte daarop stil. Hij wilde de kaart grijpen, maar had niet gemerkt dat hij zijn handrem vergeten op te trekken was. Daardoor ging de vrachtwagen aan het schuiven en bolde vooruit.

De neus van de vrachtwagen kwam zo in de zachte berm terecht en de zijkant tegen een verlichtingspaal. Daardoor kwam de vrachtwagen volledig vast te zitten. Er vielen geen gewonden, er is enkel schade aan de paal. Er werd een grote takelwagen opgeroepen om het gevaarte terug uit de zachte berm te trekken.

De trucker vervoerde maïs, maar er is geen gevaar voor het scheuren van de lading. De verkeershinder zal nog even duren, enkel de rechterrijstrook bovenaan de oprit is versperd. (JH)