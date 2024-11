Opnieuw treinen tussen Brugge en Lichtervelde na ongeval in Veldegem: herstellingswerken liepen vlotter dan verwacht

Sinds 5 uur zaterdagochtend rijden er weer treinen op de lijn tussen Brugge en Lichtervelde. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel. Vrijdagochtend werd in Veldegem, een deelgemeente van het West-Vlaamse Zedelgem, een in panne gevallen bus geramd door een trein. De buschauffeur had de reizigers net op tijd opgedragen de bus te verlaten.

De herstellingswerken aan de spoorinfrastructuur konden vrijdag rond 23 uur beginnen, en die verliepen sneller dan gepland. Aanvankelijk had Infrabel gemeld dat het treinverkeer pas maandag zou kunnen hervatten.

Nog kleinere werkzaamheden

Aan de spoorweg moeten nog een paar kleine herstellingen gebeuren, maar die zullen ingepland worden tijdens het reguliere spooronderhoud. Deze kleine werkzaamheden vormen geen enkel probleem voor de veiligheid van het treinverkeer, beklemtoont Infrabel.

Op de bus zaten volgens De Lijn zeker zestien reizigers, maar zij werden dus allemaal tijdig in veiligheid gebracht. Twee treinreizigers werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar liepen geen zware verwondingen op.

Het Nieuwsblad schrijft zaterdag dat de bus die op de overweg in panne viel al meer dan een miljoen kilometer op de teller had en eigenlijk al vijf jaar geleden uit dienst gehaald moest zijn.