Niet het eerste spectaculaire ongeval aan overweg: van slalommende fietsers tot stilvallende trucks

Het ongeval van vrijdagmorgen in Veldegem bij Zedelgem is het – voorlopig – laatste ongeval in een lange rij van vaak spectaculaire aanrijdingen aan overwegen. De voorbije jaren vielen daarbij tal van gewonden, die perfect te vermijden waren. Van slalommende fietsers tot trucks die stilvallen: een overzicht.

Vooreerst: uit cijfers van afscheidnemend minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) blijkt dat negen op de tien ongevallen aan overwegen te wijten zijn aan onvoorzichtigheid van de weggebruikers. In veel gevallen gaat dat om auto’s of vrachtwagens die in een file aanschuiven en plots geconfronteerd worden met het feit dat ze op de sporen stilstaan en de slagbomen dichtgaan. Maar er zijn ook nog flagrantere vormen van onvoorzichtigheid: fietsers of bromfietsers die zomaar tussen gesloten slagbomen slalommen en zo hun eigen leven in gevaar brengen. Een overzicht van de voornaamste incidenten uit onze provincie van de voorbije twee jaar:

20 december 2022, Ardooie: een vrachtwagen valt stil op een overweg. De chauffeur kan net op tijd uit de cabine klimmen voor zijn wegreus wordt aangereden door een aanstormende trein.

19 april 2023, Rumbeke: een bromfietser slalomt tussen de slagbomen en ontsnapt maar nipt aan de dood. Op de spectaculaire beelden is te zien hoe nipt een aanrijding vermeden werd. De man wordt later geïdentificeerd.

Een onvoorzichtige chauffeur rijdt zich vast op de sporen aan een overweg in Menen. © CM

16 juli 2023, Menen: een onvoorzichtige chauffeur rijdt zich vast op de sporen aan een overweg in Menen. Hij klautert op tijd uit zijn wagen, de brandweer probeert die nog weg te duwen maar een aanrijding kan niet vermeden worden.

10 augustus 2023, Koksijde: een vrachtwagen schuift aan in de file wanneer plots de slagboom neergaat. De truck raakt klem tussen de weg en de slagboom. Gelukkig kan de treinbestuurder een noodstop uitvoeren.

11 september 2023, Ardooie: een fietser slalomt tussen de slagbomen en raakt met de schrik vrij. Achteraf wordt de fietser geïdentificeerd. Hem wacht een boete en een gepeperde rekening voor de vertragingen.

De scholier negeerde een rood licht en slalomde met zijn fiets door de slagbomen, waarna de aanstormende trein tegen zijn achterwiel tikte.

7 november 2023, Wervik: opnieuw negeert een fietser de slagbomen, deze keer in Wervik. Op de hallucinante beelden is te zien hoe de trein het achterwiel van de fietser raakt, waardoor die ten val komt. Als bij wonder overleeft de onvoorzichtige fietser het incident.

14 november 2023, Koolskamp: een vrachtwagen valt stil op de spoorwegovergang in Koolskamp. De 54-jarige chauffeur uit Brussel kan niet meer uit de cabine klimmen en raakt levensgevaarlijk gewond. Ook in de trein vallen twaalf gewonden.

15 maart 2024, Zulte: een 40-jarige bromfietser uit Tielt belandt met levensgevaarlijke verwondingen in het ziekenhuis nadat hij met zijn bromfiets tussen de slagbomen slalomt in Zulte en aangereden wordt.

3 september 2024, Veurne: een vrachtwagenchauffeur merkt te laat op dat de kraanarm op de container die hij vervoert nog omhoog geklapt staat en rijdt alle bovenleidingen kapot bij een overweg in Veurne.