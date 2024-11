“Gelukkig nu geen slachtoffers”: treinongeval in Veldegem roept nare herinneringen op bij Dominiek (59)

Voor Dominiek Hemeryck (59) roept het treinongeval in Veldegem vreselijke herinneringen op. Precies 50 jaar geleden werd zijn eigen schoolbus – waar heel wat vriendjes op zaten – voor zijn ogen aangereden door een trein in Kortemark, met een fatale afloop voor zes inzittenden. “Ik was zo opgelucht toen ik las dat er deze keer geen slachtoffers vielen.”

Dominiek was negen jaar toen hij stond te wachten op de bus die hem elke dag naar school in Torhout bracht, vlak aan zijn huis in Kortemark. Hij zag hoe zijn schoolbus eerst stopte aan de overweg om een trein door te laten. Eens die gepasseerd was reed de bus verder, maar de chauffeur had niet gezien dat er een tweede trein aankwam. De bus werd geramd en kwam tientallen meters verder op zijn dak terecht. Uiteindelijk lieten zes personen het leven: de buschauffeur zelf, een begeleider en vier kinderen.

“Ik bekijk de beelden van het ongeval met een klein hartje”

Toen Dominiek vrijdagochtend opstond met het nieuws dat er in Veldegem bij Zedelgem een lijnbus vol schoolkinderen werd aangereden door een trein ging er een rilling door zijn hele lichaam. “Ik werd meteen teruggekatapulteerd naar 50 jaar geleden. Een intens gevoel van angst overviel me meteen”, reageert Dominiek. “Natuurlijk was ik meteen heel content toen ik las iedereen gered kon worden dankzij de snelle handelingen van de buschauffeur. Maar na die initiële opluchting bleef er een wrang gevoel achter. Het is met een klein hartje dat ik naar de beelden kijk, ik zal er ongetwijfeld nog dagenlang mee in mijn hoofd rondlopen.”