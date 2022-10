Man met scootermobiel belandt in sloot

Maandagmiddag even voor 18 uur is in de Kuiperscheerweg in Blankenberge een bejaarde man met zijn scootermobiel in de sloot beland.

Hoe de onfortuinlijke man in de gracht belandde is nog onduidelijk. De man zat tot zijn midden in het water en kon niet op eigen kracht uit de sloot geraken.

De brandweer kwam ter plaatse met een duikteam om de man uit zijn hachelijke positie te redden. Zijn scootermobiel werd met behulp van de ladderwagen op het droge gehesen.

De man kwam er met een nat pak vanaf maar werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Er waren geen derden bij het ongeval betrokken.