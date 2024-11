Man blijft wandelpad oprijden… en rijdt zich vast aan duinen van Oostduinkerke

Een opmerkelijk beeld aan het begin van de duinen van Oostduinkerke woensdagmiddag. Een man reed er zich met zijn wagen vast in het zand, nadat hij tientallen meters over een wandelpad was gereden. De man verklaarde aan de politie dat het om een vergissing ging.

Rond 15 uur zagen passanten in de duinen van Oostduinkerke hoe een Toyota Corolla zich had vastgereden in het zand aan het begin van de duinen. Het ging om een oudere man uit Koksijde die zich blijkbaar had vergist. De man reed in de doodlopende Weg der Hoop en die eindigt in een lang wandelpad richting het strand. Dat smalle betonpad is verboden voor alle verkeer, zelfs voor fietsers en dat wordt met meerdere borden aangegeven. Blijkbaar negeerde de man al die borden en bleef hij maar doorrijden tot hij zich uiteindelijk vastreed.

“We kregen melding van een voertuig dat zich had vastgereden in de Weg der Hoop”, meldt politiezone Westkust. Een wijkinspecteur trof de wagen aan. Het ging om iemand uit Koksijde die zich met een Toyota Corolla die een verkeerde weg ingeslagen was. De eigenaar probeerde het voertuig te draaien maar kwam vast te zitten in het zand. De eigenaar contacteerde zelf een takeldienst.” Het is niet duidelijk of de man ook een boete kreeg. (JH)